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經濟
封面故事

投資組合宜加入黃金避險

【明報專訊】東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰在上文專訪中表示，美國總統當選人特朗普明年1月上任後料推出積極財政政策刺激經濟，預期10年期國債孳息率更長時間維持在更高水平（higher for longer），這帶動美元匯價繼續處於高位，吸納全球資金，故建議現時投資應以防守為主，下文他將就此提供資產配置建議。

《Money Monday》第453期（6月17日出版）、題為「全球進減息周期 減現金增持股債」封面故事專訪中，東方匯理財富管理曾敏聰預期環球主要央行將步入減息周期，故建議減持現金，增持股票及債券，當時該行在全球股市中略為超配亞洲（中國除外），予中國股市中性評級，並且認為可考慮買入5年或以下年期優質企業債券或相關債券基金。該專訪見報後，環球主要央行先後減息，尤其是美國聯儲局於9月及上月先後減息0.5厘及0.25厘，帶動全球股債市場向好。

不過，目前曾敏聰對環球股債市場後市看法已不及6月時樂觀，指假如過去半年投資主題是「全球減息」的話，未來半年投資主題則是「特朗普新政策」，料特朗普明年1月再次上任美國總統後會推出積極財政政策刺激經濟，由此帶動美長債孳息率及美元匯價向上，吸納全球資金，故建議現時投資應以防守為主。

股債可佔投資組合各四成

在資產配置方面，曾敏聰建議，股票（美股為主）、債券（美國投資級別企業債為主）、現金、黃金及私募基金分別佔40%、40%、10%、5%及5%（見圖1）。現時與6月時的建議比較，股票及債市上均轉為聚焦美國市場，相對增持現金，並且加入黃金及私募基金，他以下就黃金的投資價值亦有精闢分析。

兩大國角力 買金可對冲地緣政治風險

曾敏聰表示：「目前投資者可以如何部署呢？我覺得不一定要只揸現金，原因是始終未來全球會好動盪，因為兩個大國正在角力，很多不同的事情都有可能發生，投資者就此如何保障自己呢？金價現時已由10月歷史高位略為回落，我會建議趁回調的時候買一點黃金，以對冲地緣政治風險。」

特朗普在2017年1月至2021年1月首次出任美國總統期間，全球相對沒有爆發大型軍事衝突，而2022年2月爆發的俄烏戰爭及2023年10月開始升溫的以巴衝突，均屬於現屆總統拜登政府任內出現的戰爭，不少人憧憬特朗普明年1月重返白宮後有助全球地緣政治降溫，曾敏聰指但願如此，惟世事千變萬化，買黃金對冲有關風險始終較穩陣。

1971年美元金價脫鈎後 金價累升75倍

根據曾敏聰的分析，投資黃金除了可對冲地緣政治風險外，亦可以對冲通脹風險，背景是1945年第二次世界大戰結束後，布列敦森林制度建立，開始新一輪國際金本位制，美元作為國際貿易的主要貨幣，並與黃金價格掛鈎，每盎司黃金等於35美元；直至1971年布列敦森林制度才終結，美元與黃金價格脫鈎，國際金本位制的時代終結，每盎司黃金價格上周收報2643.15美元，即過去53年勁升近75倍（見圖2）。

曾敏聰又表示：「過去逾半世紀金價由每盎司35美元急升至2600多美元，這樣你便可以想像到，美元對每盎司黃金的購買力下跌了多少，所以我覺得揸美元最大問題是購買力會下跌，而且收到的利息亦補償不了通脹，背後原因是美國政府大印銀紙，令每1美元的價值下跌了，這等於你過去買一斤米需要1元，現時需要10元，並非米貴了，而是『你啲銀紙唔見使』。由於特朗普明年1月再上台後，美國料一定會繼續大印銀紙，所以應該要買黃金。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕金本位制 黃金 特朗普 東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰

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