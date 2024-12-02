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經濟
封面故事

東方匯理財富管理：特朗普上台在即 美股較中資股值博

【明報專訊】上周美國公布通脹數據符合預期，市場對聯儲局本月減息預期升溫，10年期國債孳息率顯著回落，美匯指數亦明顯向下，變相向全球放水，美股三大指數上周均升逾1%，港股恒指亦回升約1%，今期封面故事專訪東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰分析最新形勢。他表示，美國總統當選人特朗普明年1月上任後料推出積極財政政策刺激經濟，而不論是加關稅或減稅均會令通脹升溫，因此預期10年期國債孳息率將更長時間維持在更高水平（higher for longer），若這樣的話，美元匯價會繼續處於高位，這會吸引全球資金到美國投資，重演2022年至2023年美國大幅加息期間市况，故建議現階段資產配置上以防守為主，美股相對可以看高一線。

明報記者 葉創成

美國上周三在感恩節長假前公布大量經濟數據，最令人關注為聯儲局視為通脹指標的核心個人消費支出物價指數（Core PCE），10月核心PCE按年升幅2.8%，雖然較9月升幅2.7%加快，惟屬符合市場預期，分析認為，這有助聯儲局決策官員在本月減息0.25厘，而根據CME FedWatch網站數據，上周五市場預期本月減息機率為66%，較一星期前的52.7%回升。

投資者對美國減息預期升溫相當敏感，上述數據公布後，美國10年期國債孳息率顯著回落，上周五收報4.1685厘，屬一個多月低位（見圖1），影響所及，美匯指數亦由前周108.071點逾兩年高位急回，上周全周下跌1.69%，屬3個月以來最大跌幅，收報105.737點（見圖2），變相向市場放水，因此美股三大指數道指、標指及納指全周分別上升1.39%、1.06%及1.13%，連升兩周，道指及標指均曾創歷史新高，恒指上周上升193點或1.01%後，周五夜期較當日收市價高水逾200點，港股今日高開可期。

6月測中減息利股債 現對未來半年審慎

《Money Monday》第453期（6月17日出版）、題為「全球進減息周期 減現金增持股債」封面故事專訪中，東方匯理財富管理曾敏聰預期環球主要央行將步入減息周期，故建議減持現金，增持股票及債券，當時該行在全球股市中略為超配亞洲（中國除外），予中國股市中性評級，並且認為可考慮買入5年或以下年期優質企業債券或相關債券基金。該專訪見報後，環球主要央行先後減息，尤其是美國聯儲局於9月及上月先後減息0.5厘及0.25厘，帶動全球股債市場向好（見圖3），可見他測市準確。

不過，曾敏聰近日再接受《Money Monday》專訪，對環球股債市場後市看法已不及6月時樂觀，指假如過去半年投資主題是「全球減息」的話，未來半年投資主題則是「特朗普新政策」，指雖然目前該行仍預測聯儲局明年將會減息4次共1厘，惟亦不排除會下調減息次數及幅度預測，原因是關注特朗普明年1月再任美國總統後推出財政政策刺激經濟帶來的影響，不論是加關稅或減稅，均會令通脹升溫，推高10年期國債孳息率。

特朗普新政推高通脹 料美長債息高企

曾敏聰表示：「我覺得真的要關注特朗普明年1月上台後的新政策，例如特朗普預料進一步下調美國企業利得稅稅率及繼續寬減個人薪俸稅，而這會令白宮稅收減少，假如收入維持不變的話，財赤便會增加，因此要當局發行更多國債來埋單，國債供應增加會推低債價、推高債息；另外，特朗普亦擬大幅加徵關稅，這變相是要美國消費者使多啲錢，結果亦令通脹上升。綜合來說，我覺得美國10年期國債孳息率在現水平再下跌空間有限，甚至隨時會掉頭回升，預期此長債孳息率更長時間維持在更高水平（higher for longer）。」

投資市場往往是炒預期的，曾敏聰在《Money Monday》第453期封面故事（6月17日出版）預期環球主要央行將步入減息周期，美國10年期國債孳息率由當日收報4.2809厘，跟着反覆回落至聯儲局9月18日落實減息前一日（9月17日）的3.5952厘。而過去兩個多月該長債孳息率先升後回，上月15日高見4.5007厘後，上周五收報4.1685厘，反映市場對減息幅度的預測已不及9月17日時樂觀。

未來半年美匯料強勢 美從全球吸走資金

根據曾敏聰的最新分析，假如美國10年期孳息率如他所料在更長時間維持在更高水平，美元匯價料會繼續處於高位，這會吸引全球資金到美國投資，重演2022年至2023年美國大幅加息期間市况：「目前市場估計美聯儲減息步伐較快，而我相信隨着特朗普上台後推出新政策，此預期便會減弱，這除了會令美國10年期國債孳息率上升外，美元匯價亦會轉強，而強美元對於美國來說是有好處的，原因是這可以吸引環球資金流向美國，美國吸納環球資金後便可以用來投資。好像早前美元定期存款利率高達5厘或以上，而港元存款利率僅約4厘，這當然會吸引港人把港元轉為美元敘做定期存款，美國吸納有關資金後便可用來投資當地經濟，這便是2022年至2023年美國大幅加息期間曾發生的事，未來半年可能又再重新發生一次。」

《Money Monday》翻查彭博數據，美國聯儲局在2022年3月開始大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端在去年7月曾高見5.5厘，而美股標指在2022年下跌19.44%後，2023年已回升24.23%，期內表現遠勝於MSCI亞洲（日本除外）指數、MSCI中國指數及恒指（見圖4）。

美減息若放緩 中國政策組合拳難加力

綜合上述分析，曾敏聰認為，未來半年投資環球股市要重視防守，而美股相對可以看好：「美國藉着高息吸納環球資金後，可用來投資當地經濟，所以我們仍然睇高美股一線。而且美國創科能力始終比較高，美股市場既夠寬又夠深，這些都是美股相對環球其他股市的優勢。」

曾敏聰續說，美國未來半年減息步伐若放緩，中國以政策組合拳支持經濟增長的力度料也會減慢：「你也留意到，美國聯儲局於9月18日宣布減息0.5厘後，中國政府在9月下旬便隨即推出政策組合拳刺激經濟，我認為這是相對的行動──『你減息放水，我便出招吸返國際投資者的資金』，這對中國股市當然屬利好。現在的問題是，若明年美國減息步伐放緩，中國政府的組合拳便不會如此大力，所以你見到中國股市在9月下旬至10月上旬急升後，過去一個多月又反覆回落。」

看好內地龍頭上市公司多於港股

另外，值得留意的是，自從內地9月下旬政策組合拳支持經濟增長以來，滬深300指數9月、10月及11月變幅分別為+20.97%、-3.16%及-0.66%，對比恒指期內變幅分別為+17.48%、-3.86%及-4.40%，內地股市已連續3個月跑贏港股。

曾敏聰表示，考慮到地緣政治及息口走勢等因素，目前投資中國股市，他相對看好內地龍頭上市公司多於港股；而在港股中，他認為可留意受惠人工智能（AI）發展的中資科網股及防守力強的國企高息股。

總結是次專訪時，曾敏聰強調，目前最重要留意特朗普明年1月上台後料推出哪些政策，而另一大疑問則是在全球其他經濟體增長放緩的情况下，美國經濟能否獨善其身，保持較佳GDP增長及令通脹放緩，實現「軟着陸」，這些問題均會影響美息及美匯走勢，主宰全球投資市場表現。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國股市 美匯指數 美國10年期國債孳息率 美國通脹 特朗普新政策 美股 東方匯理財富管理香港分行投資策略主管曾敏聰

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