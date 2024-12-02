「蔚小理」11月銷量 齊錄雙位數升幅

小米續交付逾2萬輛

小鵬（9868）於官方微博公布，11月交付量按年升54.2%至3.09萬輛，單月交付量首度突破3萬輛。其中小鵬MONA M03上市3個月連續交付逾萬輛；小鵬P7+發布23日，交付超過7000輛。同月，蔚來（9866）交付量按年升28.9%至2.06萬輛，首11個月交付量按年升34.4%至19.08萬輛。其中NIO品牌交付1.55萬輛，首11個月交付量按年升27.2%至18.06萬輛；樂道首款車型L60於11月則交付5082輛。

理想（2015）11月交付量按年升18.8%至4.87萬輛，首11個月交付量按年升35.7%至44.20萬輛。小米於官方微博表示，SU7交付續逾2萬輛，對今年超過13萬輛的交付目標有信心。

比亞迪銷量升68% 海外升幅小

另外，吉利汽車（0175）合計銷量按年升27%至25.01萬輛，今年累計升30.9%至196.65萬輛。其中極氪（美：ZK）11月交付2.7萬輛，按年升106.1%，今年累計升85.3%至19.49萬輛。

至於比亞迪，11月銷量按年升67.9%至50.68萬輛，海外銷量按年略升1.1%至3.1萬輛，其中出口2.81萬輛。