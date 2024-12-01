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經濟
2024年12月1日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
減息預期升溫 美股半日市續做好 4周1410億美元流入 道指單月累升一成
比特幣ETF上月流入62億美元創新高
內地製造業PMI連續兩月擴張
一手錄30宗成交 滙都II佔22伙
6新股遞表 騰訊投資匯智控股半年轉蝕
美多名「準部長」潛在利益衝突惹關注
張宗永：特朗普2.0下的香港2025
薛偉傑：淘多多逆市擴張 分店增至9間
薛偉傑：foodpanda向車手推電摩分期計劃
馮其十：中國對美企吸引力不減
馮其十：中國對美企吸引力不減
【明報專訊】儘管美國白宮一再謀求「脫鈎斷鏈」，但大部分美企依然將中國視為最佳合作伙伴。
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