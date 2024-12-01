明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

美多名「準部長」潛在利益衝突惹關注

【明報專訊】距上任還有約兩個月，美國候任總統特朗普已提名各大商界名人入局，擬掌管財務、商務、教育、能源等多個部門，最矚目是押注特朗普當選的全球首富馬斯克，將領導新成立的政府效率部（DOGE）。不過，不少「準部長」正出任公司高層，甚至是公司創辦人，惹來外界關注會否引起利益衝突。特朗普自己也是商界出身，首個任期時亦被質疑未有避嫌。有外媒批評，特朗普做法違背歷任總統傳統，亦有商界人士憂慮，會有人借官職以權謀私，犧牲國家利益。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、美聯社、路透社

特朗普本來是商界出身，旗下企業帝國涉獵多個行業，包括地產、酒店、高爾夫球、演藝事業、媒體等。他2021年離開白宮以後，進軍虛擬資產市場，手頭至少持有100萬美元加密貨幣，另創辦自家的社交媒體Truth Social。據彭博估計，他坐擁身家約61億美元。

由於旗下一眾公司與美國政策或有衝突，早於首個任期時，特朗普已被詬病其業務與總統一職有利益衝突。競選時特朗普亦揚言要接納加密貨幣，甚至提議要用比特幣償還美國35萬億美元的國債，刺激比特幣過去一個月大漲37%。

彭博評論，若有人擁有巨型企業，同時出任官職，有機會引發利益衝突。此外，目前美國涉及利益衝突的條文，有部分適用於美國總統。舉例說，若美國總統接收賄款，或將豐厚的政府合約判給自己公司等，都可能要承擔法律後果。儘管美國司法部可以反對起訴在任總統，但國會有權經彈劾程序追究總統、副總統及其他高官的罪行，尤其賄賂。

特朗普首任總統未避嫌 不肯出售持股

在1978年通過的美國《政府倫理法》，旨在限制政府內部的利益衝突，適用於美國正副總統、國會成員、行政部門的政治任命者、有權力決策的公務員等，並要求相關人士披露資產，有時可能要捨棄部分資產，惟他們的財務披露不會對外公布。根據法案，即使總統、副總統或國會成員的業務利益也許受其官職的決策影響，未必需要出售相關股份。自該法案通過以來，特朗普之前的每任總統都有避嫌，例如將公司交由獨立的保密信託基金（blind trust），或將自己的投資限制在多元互惠基金。

不過，特朗普上次出任總統時，未有採取上述行動，只表示將旗下業務交由兩名兒子管理，不肯出售自己手頭股份，一度被時任政府道德辦公室主任蕭布（Walter Shaub）批評做得不夠，不符合過去40年歷任總統所立下的標準，更可能引發潛在的利益衝突。彭博補充，在特朗普首個任期時，一些獲任命者亦未能完全恪守法規。

除了特朗普自身外，今次他亦提名大量商界名人出任部長。由於商界及投資界人士眾多，他們亦與特朗普一樣涉獵多項業務，或主管基金，或手持大量股份。由於未知該批「準部長」會否避嫌而處理資產，或退出公司職位，再令外界猜疑會否引起利益衝突。

例如特朗普提名出任財長的貝森特（Scott Bessent），創辦對冲基金Key Square Capital Management，據悉今年以來靠押注在美股及美元，已錄得雙位數回報。有望出任下屆商務部長的盧特尼克（Howard Lutnick），為私人投資公司Cantor Fitzgerald主席兼行政總裁，客戶包括各地政府及大銀行。特朗普提名擔任能源部長的賴特（Chris Wright），是能源業服務供應商Liberty Energy創辦人兼行政總裁，該公司協助企業客戶以「水力壓裂法」從頁岩油田提取石油和天然氣。

「準部長」倘避嫌 或同時市場內大舉沽貨

若上述獲任命人士需要避嫌，為遵守倫理法規而出售資產，則可要求豁免相關的資本利得稅。只要他們於出售資產的60日內，將投資收益放在經批准的資產，例如國庫券或投資廣泛的共同基金等，毋須因出售資產要繳稅。如果他們都選擇避嫌，則同一時間內可能要在市場內大舉沽貨。

至於最矚目的馬斯克，將伙拍曾參與共和黨總統初選的印度裔企業家的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），主理美國政府效率部（DOGE）。特朗普稱二人會在政府之外為白宮提供「建議與指引」，並將與行政管理預算局一同實施結構改革，其中一部分只能經國會實行。

由於DOGE性質獨特，目前外界仍未知應如何處理潛在利益衝突。曾於前總統喬治布殊任內擔當白宮倫理律師的Richard Painter指出，若DOGE是委員會，則處於政府架構之外，美國總統可選擇採用意見與否。他補充，若DOGE屬名副其實的政府機構，除非馬斯克放棄自己的業務，或迴避涉及其業務的政府事宜，否則將觸犯聯邦的利益衝突法律。他估計，特朗普可能罕見地就相關法律豁免馬斯克，惟此舉在歷史上不受歡迎。

美聯社：馬斯克3範疇存潛在利益衝突

素以涉獵眾多業務聞名的馬斯克，身為特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁外，旗下還有SpaceX、社交平台X（前稱Twitter）、人工智能初創企業xAI、植腦晶片生產商Neuralink等企業，不少都與政府有來往，比起其他獲任命人士，牽連甚廣得多。美聯社列出3項範疇，指馬斯克公職與旗下公司有潛在的利益衝突。

在汽車安全方面，Tesla與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）不時有過節，當局又曾要求Tesla收回特定車輛，現時亦正制定自動駕駛政策。馬斯克若有份參與精簡政府人手，則有機會制定對他公司有利的方案，例如針對NHTSA。

在太空探索方面，SpaceX與NASA簽下多張合約，包括阿提密斯計劃中二人登月的項目、向國際太空站發射物資及太空人等。國防部也有與SpaceX簽下數十億美元的合約，另外五角大樓亦購入SpaceX的Starlink在烏克蘭的網絡服務。

在社交媒體及人工智能方面，聯邦貿易委員會（FTC）聲稱要調查馬斯克於2022年取得Twitter控制權後處理敏感的消費者數據方式。美國證交會亦正調查馬斯克入主Twitter一事。另一方面，馬斯克正在田納西州的孟斐斯市為xAI建立大型超級電腦，惟環保團體憂慮燃氣渦輪機的污染及對電網的負擔。

LinkedIn聯席創辦人Reid Hoffman在《金融時報》撰文，表示冀望特朗普可令美國更加創新，帶動投資，但稱馬斯克在很多範疇都向特朗普出謀獻策，憂慮他在為政府針對美國企業制定人工智能政策時，有重大的利益衝突。

Reid Hoffman指出，馬斯克本身創辦人工智能初創企業xAI，擔心馬斯克會用自己在政府的位置來惠及xAI，例如授予政府合約、鼓勵政府機構偏袒人工智能企業，或實施新加法規來限制出口，最終卻犧牲美國科技、經濟、文化的安全及競爭力。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞