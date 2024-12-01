美多名「準部長」潛在利益衝突惹關注

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、美聯社、路透社

特朗普本來是商界出身，旗下企業帝國涉獵多個行業，包括地產、酒店、高爾夫球、演藝事業、媒體等。他2021年離開白宮以後，進軍虛擬資產市場，手頭至少持有100萬美元加密貨幣，另創辦自家的社交媒體Truth Social。據彭博估計，他坐擁身家約61億美元。

由於旗下一眾公司與美國政策或有衝突，早於首個任期時，特朗普已被詬病其業務與總統一職有利益衝突。競選時特朗普亦揚言要接納加密貨幣，甚至提議要用比特幣償還美國35萬億美元的國債，刺激比特幣過去一個月大漲37%。

彭博評論，若有人擁有巨型企業，同時出任官職，有機會引發利益衝突。此外，目前美國涉及利益衝突的條文，有部分適用於美國總統。舉例說，若美國總統接收賄款，或將豐厚的政府合約判給自己公司等，都可能要承擔法律後果。儘管美國司法部可以反對起訴在任總統，但國會有權經彈劾程序追究總統、副總統及其他高官的罪行，尤其賄賂。

特朗普首任總統未避嫌 不肯出售持股

在1978年通過的美國《政府倫理法》，旨在限制政府內部的利益衝突，適用於美國正副總統、國會成員、行政部門的政治任命者、有權力決策的公務員等，並要求相關人士披露資產，有時可能要捨棄部分資產，惟他們的財務披露不會對外公布。根據法案，即使總統、副總統或國會成員的業務利益也許受其官職的決策影響，未必需要出售相關股份。自該法案通過以來，特朗普之前的每任總統都有避嫌，例如將公司交由獨立的保密信託基金（blind trust），或將自己的投資限制在多元互惠基金。

不過，特朗普上次出任總統時，未有採取上述行動，只表示將旗下業務交由兩名兒子管理，不肯出售自己手頭股份，一度被時任政府道德辦公室主任蕭布（Walter Shaub）批評做得不夠，不符合過去40年歷任總統所立下的標準，更可能引發潛在的利益衝突。彭博補充，在特朗普首個任期時，一些獲任命者亦未能完全恪守法規。

除了特朗普自身外，今次他亦提名大量商界名人出任部長。由於商界及投資界人士眾多，他們亦與特朗普一樣涉獵多項業務，或主管基金，或手持大量股份。由於未知該批「準部長」會否避嫌而處理資產，或退出公司職位，再令外界猜疑會否引起利益衝突。

例如特朗普提名出任財長的貝森特（Scott Bessent），創辦對冲基金Key Square Capital Management，據悉今年以來靠押注在美股及美元，已錄得雙位數回報。有望出任下屆商務部長的盧特尼克（Howard Lutnick），為私人投資公司Cantor Fitzgerald主席兼行政總裁，客戶包括各地政府及大銀行。特朗普提名擔任能源部長的賴特（Chris Wright），是能源業服務供應商Liberty Energy創辦人兼行政總裁，該公司協助企業客戶以「水力壓裂法」從頁岩油田提取石油和天然氣。

「準部長」倘避嫌 或同時市場內大舉沽貨

若上述獲任命人士需要避嫌，為遵守倫理法規而出售資產，則可要求豁免相關的資本利得稅。只要他們於出售資產的60日內，將投資收益放在經批准的資產，例如國庫券或投資廣泛的共同基金等，毋須因出售資產要繳稅。如果他們都選擇避嫌，則同一時間內可能要在市場內大舉沽貨。

至於最矚目的馬斯克，將伙拍曾參與共和黨總統初選的印度裔企業家的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），主理美國政府效率部（DOGE）。特朗普稱二人會在政府之外為白宮提供「建議與指引」，並將與行政管理預算局一同實施結構改革，其中一部分只能經國會實行。

由於DOGE性質獨特，目前外界仍未知應如何處理潛在利益衝突。曾於前總統喬治布殊任內擔當白宮倫理律師的Richard Painter指出，若DOGE是委員會，則處於政府架構之外，美國總統可選擇採用意見與否。他補充，若DOGE屬名副其實的政府機構，除非馬斯克放棄自己的業務，或迴避涉及其業務的政府事宜，否則將觸犯聯邦的利益衝突法律。他估計，特朗普可能罕見地就相關法律豁免馬斯克，惟此舉在歷史上不受歡迎。

美聯社：馬斯克3範疇存潛在利益衝突

素以涉獵眾多業務聞名的馬斯克，身為特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁外，旗下還有SpaceX、社交平台X（前稱Twitter）、人工智能初創企業xAI、植腦晶片生產商Neuralink等企業，不少都與政府有來往，比起其他獲任命人士，牽連甚廣得多。美聯社列出3項範疇，指馬斯克公職與旗下公司有潛在的利益衝突。

在汽車安全方面，Tesla與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）不時有過節，當局又曾要求Tesla收回特定車輛，現時亦正制定自動駕駛政策。馬斯克若有份參與精簡政府人手，則有機會制定對他公司有利的方案，例如針對NHTSA。

在太空探索方面，SpaceX與NASA簽下多張合約，包括阿提密斯計劃中二人登月的項目、向國際太空站發射物資及太空人等。國防部也有與SpaceX簽下數十億美元的合約，另外五角大樓亦購入SpaceX的Starlink在烏克蘭的網絡服務。

在社交媒體及人工智能方面，聯邦貿易委員會（FTC）聲稱要調查馬斯克於2022年取得Twitter控制權後處理敏感的消費者數據方式。美國證交會亦正調查馬斯克入主Twitter一事。另一方面，馬斯克正在田納西州的孟斐斯市為xAI建立大型超級電腦，惟環保團體憂慮燃氣渦輪機的污染及對電網的負擔。

LinkedIn聯席創辦人Reid Hoffman在《金融時報》撰文，表示冀望特朗普可令美國更加創新，帶動投資，但稱馬斯克在很多範疇都向特朗普出謀獻策，憂慮他在為政府針對美國企業制定人工智能政策時，有重大的利益衝突。

Reid Hoffman指出，馬斯克本身創辦人工智能初創企業xAI，擔心馬斯克會用自己在政府的位置來惠及xAI，例如授予政府合約、鼓勵政府機構偏袒人工智能企業，或實施新加法規來限制出口，最終卻犧牲美國科技、經濟、文化的安全及競爭力。

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