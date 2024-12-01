一手錄30宗成交 滙都II佔22伙

上月整體一手980宗

按月跌近七成

泛海國際集團執行董事關堡林表示， 滙都II昨日售出約22伙，當中六成買家為外區客，項目8日內售出約90伙，連同滙都I，整個項目至今銷售逾500伙，套現逾25億元。

另外，九建（0034）旗下將軍澳海茵莊園昨日錄兩宗1房成交個案，分別為2座36樓D5室，實用283方呎，成交價566.9萬元，實呎20,032元；另一單位為2座32樓D6室，實用283方呎，成交價566.6萬元，實呎價20,021元。據悉，海茵莊園上月共售出31伙，吸金逾1.7億元。

長線投資客斥2800萬

購葡萄園單號屋

市場觀望氣氛濃厚，二手成交量亦減少。日前港府加快推展北部都會區的發展，準買家認為區內前景看俏，加快入市步伐，購入元朗牛潭尾葡萄園作長線投資。

美聯首席高級營業經理陳少枝表示，該洋房為貝翠大道單號屋，實用2209方呎，採3房雙套間隔，原業主早前以3280萬元放售，有本地客認為利息回落，加上區內發展持續，決定加快入市步伐，議價後以2800萬元購入洋房，較原叫價低480萬元或15%，折合實呎12,675元。

據悉，買家購入洋房作長線投資用途。原業主2010年10月以2700萬元購入，持貨14年，帳面賺100萬元或3.7%。

換樓客1380萬購全‧城滙3房

另有買家在有見息口下降，換樓成本減輕，入市荃灣西全．城滙。中原首席分區營業經理丘漢偉表示，全‧城滙最新的成交為5座高層B室，實用801方呎，屬3房連套房間隔，原業主今年初起放售，當時開價1600萬元，放售快將一年，近期減價約11%至1420萬元，即買家同區換樓客垂青，雙方議價後以1380萬元成交，累積減價220萬元或14%，折合實呎17,228元。

原業主2017年以1424萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕44萬元或約3%，計及交易費用，實際蝕逾110萬元或近8%。

[香港地產]