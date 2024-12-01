內地製造業PMI連續兩月擴張

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，製造業擴張步伐小幅加快。從企業規模看，按月相比，大型企業PMI為50.9，降0.6，中型企業PMI為50，升0.6，小型企業PMI為49.1，升1.6，但仍處收縮。

11月報50.3 連升3個月

趙慶河指出，部分重點行業如高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.2和50.8，按月升1.1和1.3，景氣度均有回升。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷、汽車及電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均處58%以上的較高景氣範圍，反映企業對行業發展預期更為樂觀。

統計局：高技術製造業景氣回升

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，11月PMI指數續回升，表明經濟底部恢復迹象更明顯，增量政策對企業信心的提振效果趨強，而生產指數、採購量指數及生產經營活動信心指數均有提高，反映企業生產經營活動呈現恢復趨勢。

不過，張立群指出，價格類指數均有下降，存在供大於求的總量失衡問題，反映需求不足的企業佔比仍超過60%，小企業訂單指數仍在榮枯線以下。他表示，需求不足對企業生產活動的制約仍突出，要加強政府公共產品投資對企業訂單的帶動，加快鞏固和增強經濟底部回升動能。

分析：製造業短期需求看好

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓向內地傳媒指出，新訂單和新出口訂單均按月升0.8，反映製造業短期需求前景看好。但11月原材料購進價格降至49.8，按月大幅回落3.6，相信與原油等價格回落有關，反映短期工業品出廠價格指數仍有一定下行壓力。