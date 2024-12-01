比特幣ETF上月流入62億美元創新高

ETF管理近百萬枚比特幣

由於市場樂觀期待特朗普接任美國總統後放寬加密貨幣市場，帶動比特幣價格向上，令單月流入比特幣ETF資金超越2月所創的60億美元水平，而比特幣ETF管理近100萬枚比特幣，正在成為加密貨幣市場中強大的參與者。分析師預測，直至年底，這些ETF所持比特幣可能會超過發明比特幣的Satoshi Nakamoto（中本聰）所持數量。至於貝萊德仍然是主導力量，其比特幣ETF的市場吸引力甚至超過黃金ETF。

以太幣ETF淨流入首超比特幣ETF

eToro市場分析師Josh Gilbert表示，預期資金持續流入比特幣ETF，特別是在特朗普政府領導下，企業和退休基金將更容易擁有這種資產。市場預測特朗普可能准許推出其他加密貨幣的ETF。據Farside Investors數據顯示，周五美國以太幣現貨ETF淨流入3.32億美元，單日首次超過比特幣現貨ETF的3.2億美元淨流入金額。