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2024年11月30日星期六
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新世界馬紹祥做CEO兩月即辭職 黃少媚接手 鄭家純：高興覓得更適合人選
人事地震亂象持續一年 9月「換太子」
港10月零售額跌2.9% 勝預期
餐飲股中期業績全走樣 歸咎消費模式變港人外遊
港股升56點 10天線得而復失
美團上季經調整盈利升1.2倍 勝預期 新業務經營虧損收窄八成至10億
匯豐內地卡業務或變陣 專注高端客
唐家成：外資持A股流通量5%偏低
港交所副行政總裁姚嘉仁年底退休
港貸款按月跌1.1% 新申請按揭個案增47%
Gen A.I.沙盒測試 阮國恒盼明年啟動
富邦料港股未來一兩年波幅兩成
遠展：新世界易帥不影響合作
東京通脹高預期 圓匯升破150 核心CPI升2.2% 日12月加息預期升
美感恩節網購銷售 按年增4%至242億
印度GDP增5.4%遜預期 近兩年最弱
皇都戲院住宅將公布命名 短期上樓書 新世界3港島新盤蓄勢出籠 涉近1400伙
本月一手950宗成交 按月挫68%
雲暉3房3500萬易手 10年實蝕14％
CCL按周升0.5% 今年累跌5.9%
「俊薈土瓜灣」獲餐飲教育機構進駐
羅守輝等2.5億沽馬寶道舖位
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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新世界馬紹祥做CEO兩月即辭職 黃少媚接手 鄭家純：高興覓得更適合人選
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