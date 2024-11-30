本月一手950宗成交 按月挫68%

海璇II三房售4537萬 呎價3.9萬

另外，內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，以4200萬元售出第6座9樓A室，實用1697方呎4房雙套間隔、實呎2.47萬元。

天瀧上月推現樓後吸金17億

九龍方面，恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，透過招標售出第7座9樓A室、實用1002方呎3房間隔，成交價3318萬元、實呎3.31萬元；項目自10月起以現樓推售後累沽44伙，套現逾17億元。

新界豪宅不乏承接，香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，新售出第11座1樓A室、實用1370方呎3房1套間隔，成交價2167.34萬元、實呎1.58萬元。

據成交紀錄冊資料，買家先租後買，可獲逾151萬元回贈等優惠，等同樓價約7%。

大埔同區白石角已屆現樓、億京旗下海日灣則錄本月開齋成交，單位為Court B 第2座2樓C室，實用1179方呎3房1套間隔，成交價1784.3萬元、實呎1.51萬元。另泛海（0129）洪水橋滙都II 今日次輪銷售90伙，1房折實入場345.8萬元起，全個系列自上周六迄今累售68伙，套現逾2.8億元。