皇都戲院住宅將公布命名 短期上樓書 新世界3港島新盤蓄勢出籠 涉近1400伙

明報記者 江俊洋

新世界早前曾公布未來將會專注地產主業，而香港是該集團根基所在，多個住宅項目將會陸續推出市場發售，料涉逾4400伙，其中重點項目正包括皇都戲院住宅重建項目、與港鐵（0066）、帝國集團、資策（0497）及麗展（0488）等合作的黃竹坑站港島南岸第5期等，並擬加大力度釋放1500萬方呎農地土地儲備價值。新世界認為，集團的發展項目、產品在市場上已建立獨特的品牌優勢，以作可持續的業務增長。

皇都1期涉約400伙 戶型多元化

至於即將公布命名的北角皇都戲院重建項目，新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣曾表示，項目屬集團的「重頭戲」，第1期提供約400伙，涵蓋1房到4房戶型，主打兩房及3房戶，預計於2026年落成，由於屬舊契項目，故不需申請預售樓花同意書。

隨着項目將於下周一公布物業命名，預料短期內亦將上載樓書。

逾70年歷史的皇都戲院，於1997年結業，其中戲院大樓於2017年獲評為一級歷史建築，新世界在2020年斥近48億元作價，完成收購整個物業，並會活化這座具歷史價值的建築物。

4年前斥48億完成收購

除皇都戲院重建項目外，新世界另外兩個港島區重點新盤，還包括黃竹坑站港島南岸第5A、5B期，早前已經獲得地政總署批出預售樓花同意書，合共涉825伙。

柏蔚森累售近500伙 套現34億

另外，與恒地（0012）合作的西半山衛城道項目，提供172伙；項目地盤前身為西半山屋苑美麗臺，現時重建成兩座住宅物業，已於今年3月獲批入伙紙，市場估計項目最大單位實用面積有機會達1萬方呎，大部分單位預料享有開揚港島市區景觀。

可留意是，新世界今年以來主力銷售與遠展（0035） 合作的啟德跑道區柏蔚森系列，樓盤分3期發展、共涉1305伙，7月展開銷售迄今累積沽出約500伙，套現近34億元。