印度GDP增5.4%遜預期 近兩年最弱

印度央行原預期截至明年3月底的2024財年，GDP將增長7.2%。高盛等投行已將印度2024財年的GDP增長預測下調至6.4%。印度近期企業利潤下滑、工人工資下降，加上通脹高企，在某程度上令經濟增長動力轉弱。

彭博社的分析指出，GDP升幅遠低於預期，增加了印度央行在下次12月6日會議減息的可能性。部分分析師則預期，印度央行將於明年開始減息。印度央行近日重申，鑑於通脹風險，現階段減息「非常冒險」。印度盧比兌美元昨逼近歷史低位。此外，加拿大第三季GDP折合成年率僅增1%，低於加拿大央行預期的1.5%增幅，也是去年第四季以來最慢的增長。交易員增加對加拿大央行繼10月之後，在12月再次減息半厘的押注，最新預期的減息可能性，由數據公布前的四分之一，增至三分之一以上。

（綜合報道）

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