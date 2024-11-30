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經濟
國際金融

東京通脹高預期 圓匯升破150 核心CPI升2.2% 日12月加息預期升

【明報專訊】隨着能源補貼減少，加上米價上漲等因素，東京11月剔除生鮮食品以外的消費者物價指數（CPI）按年升2.2%，較10月升幅高出0.4個百分點，並高於預期的2%升幅，促使市場上調對日本央行12月加息的預期，但市場人士繼續押注美聯儲在12月減息。日圓兌每美元昨曾升穿150，高見149.54，是逾1個月以來的高位；每百日圓兌港元曾漲至5.2算。此外，美國市場慶祝感恩節，流動性稀薄也放大了日圓的升勢。

東京物價被視為全國物價的先行指標。彭博社指出，最新數據進一步證明經濟發展符合日本央行的預期，通脹增長勢頭正在增強。日本央行行長植田和男多次表示，如果經濟及物價趨勢繼續符合央行預期，將繼續上調利率。盛寶金融首席投資策略師Charu Chanana表示，最新的東京通脹數據，加上日本首相石破茂近日呼籲明年「春鬥」勞資薪酬談判繼續為員工大幅加薪，推動了市場對日本央行實行利率正常化的預期。

日美利差料收窄 套利交易吸引力降

掉期市場的數據顯示，交易員預期日本央行12月加息的可能性達六成，相比本月初認為下月加息的可能性只有三成左右。與此同時，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員預期美聯儲12月減息的可能性達66%。市場預期日、美利差收窄，使套利交易（沽出日圓，借入其他高息資產）的吸引力下降。儘管日圓空倉在美國大選後有所增加，但大量空倉已在感恩節前平倉。

截至周五，日圓兌美元本周累計升約3%，是表現最佳的G10貨幣（交易量最大的10種貨幣）。美匯指數昨跌穿106，可能出現兩個月以來首次按周下滑。野村證券的報告指出，隨着日本央行12月加息的預期增強，而「特朗普交易」的勢頭轉弱，美元升值的壓力有所緩解，而「日圓轉強的壓力正在增加」。日圓在11月初開始顯著轉弱，部分是受到「特朗普交易」推動。市場當時押注美元轉強，令日圓兌美元在11月中曾跌穿156，每百日圓兌港元曾跌穿5算，並觸發日本當局對日圓跌勢口頭干預。

央行官員放鴿 歐元跌至1.0546

不過直至上周，植田和男仍然強調，日本央行12月的會議結果尚未確定，而美聯儲11月的會議紀錄顯示，委員普遍支持循序漸進減息。市場將密切關注下周五（6日）公布的美國11月非農就業數據，為美、日利率路徑帶來更多啟示。Chanana指出，非農數據可能對美聯儲12月會議發揮關鍵作用，而日本央行似乎要觀察美國經濟和政治形勢將如何發展，才採取任何行動。

野村分析指出，若日圓升值速度過快，可能會妨礙日本央行在12月加息，倘日圓兌美元升至146，日本央行可能按兵不動。

此外，受能源價格的基數效應影響，歐元區11月消費者物價指數（CPI）按年升2.3%，高於10月的2%升幅，升穿歐洲央行的2%通脹目標，但仍符合市場預期。彭博社指出，最新數據不會影響歐洲央行的減息前景。歐元區疲弱的經濟趨勢，促使多名歐洲央行官員釋出鴿派信號。歐元兌美元昨跌至1.0546左右。過去一個月，歐元兌美元跌約3%，是去年5月以來最差的按月表現。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加息預期 日本央行 美元 日圓 消費者物價指數（CPI） 東京

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