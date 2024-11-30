遠展：新世界易帥不影響合作

邱達昌：鄭家同邱家同甘共苦

邱達昌指出，雙方合作一向有明確分工，至於未來會否與新世界合作發展北部都會區，邱達昌僅稱，「呢個唔識答，太長遠」。

遠展截至9月底的中期業績盈轉虧，蝕7.7億元，主要因上半年融資成本達4.97億元，一個香港發展中住宅物業確認減值虧損約2.17億元，以及布里斯本Queen's Wharf項目的聯營權益減值虧損2.04億元等。

邱達昌指出，遠展和旗下啟德項目合作方新世界發展兩間公司均負債高，當初預想啟德項目「賣晒賣到140億元，但現在睇到賣110億至120億元」，目前做了「三四十億生意，但唔怕醜講，是賣一間蝕一間」，認為未來仍有撇帳可能。

惟集團補充，目前啟德項目出售的單位主要是低層單位，售價較低，有意為一房單位加價。而集團未來尚需為項目融資，故目前政策仍是先繼續套現。不過邱達昌強調，遠展酒店業務為公司帶來一定防守性，加上融資成本亦有縮減。集團雖然負債高，但每年賣樓的應收款亦大，將會繼續推出包括上環、清水灣等項目，下半年澳洲亦有50億元貨值推出，亦計劃未來18個月再為遠展減債60億元，減債減到200億元水平。截至中期末，遠展的經調整淨資產負債率為68.8%。