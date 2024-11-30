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經濟

富邦料港股未來一兩年波幅兩成

【明報專訊】富邦基金管理（香港）投資經理賈夢婷昨表示，早前港股上升是由刺激政策預期，加上有利的外圍宏觀環境、對未來內地經濟好轉的預期推動。港股再升需有經濟基本因素好轉配合，不過展望內地房地產尚要兩至三年才能完成調整，經濟好轉仍然需時，與提早反映利好的市場預期有落差。她預期香港和內地股市未來一兩年，將隨着政策刺激市場預期上升，惟因經濟數據尚未回穩，在現時水平反覆波動，波幅可達兩成。

賈夢婷指出，9月底上升雖有一波外資流入，惟基本面若未能改善，買入的只是交易而非長期的資金，若要判斷經濟是否回穩，最主要需看房地產銷售和房價持續地改善，以及社會融資要持續擴張，企業和居民願意重新增加槓桿投入生產。她認為，高股息是現時最佳的投資策略，因為資金會為可確定性的資產，提供較高的溢價，因為港股市場估值更低、股息率更高，更適合高股息策略，自2008年後高息股已持續跑贏恒指。另外，多元化資產配置亦是較佳的選擇。

外圍環境方面，富邦投信指數投資部主管陳怡靜預期，12月美國減息一次後，明年僅會減息兩至三次，每次0.25厘，雖然美國候任總統特朗普主要利用關稅來與其他國家談判，但也可能帶來輸入通脹，收窄聯儲局減息空間。

相關字詞﹕中國經濟 富邦 聯儲局 恒指 港股 特朗普

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