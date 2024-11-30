富邦料港股未來一兩年波幅兩成

賈夢婷指出，9月底上升雖有一波外資流入，惟基本面若未能改善，買入的只是交易而非長期的資金，若要判斷經濟是否回穩，最主要需看房地產銷售和房價持續地改善，以及社會融資要持續擴張，企業和居民願意重新增加槓桿投入生產。她認為，高股息是現時最佳的投資策略，因為資金會為可確定性的資產，提供較高的溢價，因為港股市場估值更低、股息率更高，更適合高股息策略，自2008年後高息股已持續跑贏恒指。另外，多元化資產配置亦是較佳的選擇。

外圍環境方面，富邦投信指數投資部主管陳怡靜預期，12月美國減息一次後，明年僅會減息兩至三次，每次0.25厘，雖然美國候任總統特朗普主要利用關稅來與其他國家談判，但也可能帶來輸入通脹，收窄聯儲局減息空間。