明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

唐家成：外資持A股流通量5%偏低

【明報專訊】港交所（0388）主席唐家成表示，近年國際投資者僅持A股自由流通量約5%的持股量，相對於其他發達市場如日本，其境外持股量則比較高，他認為國際投資者投資全球第二大經濟體中國內地A股的佔比，不太可能於未來仍維持5%的低水平。他認為香港不能仍然依賴過去為香港帶來成功的相同模式，表示需要尋找推動金融市場的新動力。

倡港覓推動金融市場新動力

唐家成昨出席香港管理專業協會週年專題會議時稱，目前世界正變得更複雜及存在更多不確定性，過往香港作為快速行動及高行事效率的能力，於近期似乎有些放慢，稱「We used to be very good at that」（香港過去曾很擅長），認為本港需重新注入能量（re-engage energy）。

唐家成表示，科創對於亞洲、特別對中國至關重要，指出香港必須密切注意亞洲區內創新產業的發展，並將香港定位為科技投資中心。香港作為超級聯繫人應利用科技的力量，培育出有活力的創業生態系統、投資研發及開發的環境，注重數位素養（Digital Literacy）。他續稱，香港作為國際金融中心，需要確保其平台和金融生態系統達致最佳化（optimized），以連接未來資本將增長的亞洲公司。

唐家成又提到，他上周與國務院副總理何立峰會面，唐家成提到對方提及中國承諾於資本市場改革及開放的目標，以及香港作為國際金融中心、連接中國和世界其他地區的角色，其目標非常明確。

相關字詞﹕改革 國際金融中心 何立峰 科創金融 融資 超級聯繫人 國際投資者 A股 唐家成 港交所

上 / 下一篇新聞