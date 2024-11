唐家成：外資持A股流通量5%偏低

倡港覓推動金融市場新動力

唐家成昨出席香港管理專業協會週年專題會議時稱,目前世界正變得更複雜及存在更多不確定性,過往香港作為快速行動及高行事效率的能力,於近期似乎有些放慢,稱「We used to be very good at that」(香港過去曾很擅長),認為本港需重新注入能量(re-engage energy)。

唐家成表示,科創對於亞洲、特別對中國至關重要,指出香港必須密切注意亞洲區內創新產業的發展,並將香港定位為科技投資中心。香港作為超級聯繫人應利用科技的力量,培育出有活力的創業生態系統、投資研發及開發的環境,注重數位素養(Digital Literacy)。他續稱,香港作為國際金融中心,需要確保其平台和金融生態系統達致最佳化(optimized),以連接未來資本將增長的亞洲公司。

唐家成又提到,他上周與國務院副總理何立峰會面,唐家成提到對方提及中國承諾於資本市場改革及開放的目標,以及香港作為國際金融中心、連接中國和世界其他地區的角色,其目標非常明確。