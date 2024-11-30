美團上季經調整盈利升1.2倍 勝預期 新業務經營虧損收窄八成至10億

該集團第三季經營溢利136.85億元，增長3.07倍，經調整EBITDA為145.29億元，增長1.35倍。其中核心本地商業業務收入增長20.2%至694億元，經營溢利增長44.4%至146億元，經營利潤率提高3.5個百分點至21%。

CEO料明年收入健康增長

季內，其即時配送交易約70.77億筆，升14.5%。到店酒旅業務訂單量增長超過50%，年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

董事長兼首席執行官王興指出，有信心預期明年收入繼續保持健康增長，包括進一步拓展低線城市，加快有關市場的數字化滲透，而主要用戶群的消費頻次、ARPU（平均每名客戶單價）都呈現良好增長趨勢，新用戶群的前期消費頻次，以及ARPU比主用戶群高，有助推動外賣業務長期、可持續增長。

國內酒店間夜量持續穩定增長，藉高星酒店參與「神會員」向高質量用戶交叉銷售酒店間夜量。該集團首席財務官陳少暉指出，計劃投入10億元助力金，透過現金及其他補貼等方式，協助餐飲商家改善產品開發、提升效益及服務質素。

重申海外拓展屬長遠策略

另外，王興指出，美團閃購日均單量突破1000萬單，交易用戶數和交易頻次均錄雙位數增長，第三季度加速拓展到更多低線市場，通過與更多創業公司和大型零售商合作，例如與名創優品（9896）達成戰略合作，未來在選址及庫存管理方面為商家提供支持。

該集團新業務分部收入增28.9%，至242億元，經營虧損收窄79.9%至10億元，經營虧損率按季改善1.9個百分點至4.2%。

除了美團優選虧損按季收窄外，其他新業務整體在第三季度實現盈利。王興指出，Keeta於10月在沙特阿拉伯首都利雅得上線，表現令人鼓舞，但由於經營時間尚短，不宜太早評論，但重申海外拓展仍是其長遠策略。

明報記者