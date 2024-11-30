港股升56點 10天線得而復失

「一簽多行」炒起零售濠賭股

受惠「一簽多行」，消費、商場及濠賭股普遍上升，金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）均升逾4%，摩根士丹利發表報告，認為有關措施對濠賭股溫和利好，應有助於珠海市戶籍居民及橫琴區居民更頻繁來往澳門。瑞銀發表報告，認為此舉覆蓋範圍較細，料不會明顯提升博彩收益，仍看好澳門博彩業，首選金沙中國。本港零售股以莎莎國際（0178）表現最突出，升11.9%，周大福珠寶（1929）曾高見7.33元，收報7.13元，微升0.28%，名創優品（9896）升8.4%。新秀麗（1929）升3.4%。

新股方面，夢金園（2585）昨天掛牌，開市初段曾低見11.2元，「潛水」約6.67%，但之後企於發售價12元之上，曾高見13.2元，收報12.9元，升7.5%，每手200股帳面獲利180元，成交額1.55億元。半新股方面，順豐控股（6936）股價低見33.7元，但其A股升0.4%，令該股H股罕有地上市連續3日均收報於34.3元的發售價，成交額2.86億元。