明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股升56點 10天線得而復失

【明報專訊】內地推港澳「一簽多行」，刺激港股做好，恒指早市曾升最多291點，部分零售及濠賭股受消息刺激向上，但日韓台股齊跌，恒指收市報19,423點，升幅收窄至僅56點或0.29%，恒指10天線得而復失，國指收報6946點，升0.32%，科指收報4353點，升1.06%，大市成交額比周四增23%，至1335億元。全周計，恒指累升1%，國指及科指分別累升0.86%及2.5%，而全月計則連跌第2個月，恒指和國指分別跌4.4%及4.36%，科指跌3.2%。

「一簽多行」炒起零售濠賭股

受惠「一簽多行」，消費、商場及濠賭股普遍上升，金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）均升逾4%，摩根士丹利發表報告，認為有關措施對濠賭股溫和利好，應有助於珠海市戶籍居民及橫琴區居民更頻繁來往澳門。瑞銀發表報告，認為此舉覆蓋範圍較細，料不會明顯提升博彩收益，仍看好澳門博彩業，首選金沙中國。本港零售股以莎莎國際（0178）表現最突出，升11.9%，周大福珠寶（1929）曾高見7.33元，收報7.13元，微升0.28%，名創優品（9896）升8.4%。新秀麗（1929）升3.4%。

新股方面，夢金園（2585）昨天掛牌，開市初段曾低見11.2元，「潛水」約6.67%，但之後企於發售價12元之上，曾高見13.2元，收報12.9元，升7.5%，每手200股帳面獲利180元，成交額1.55億元。半新股方面，順豐控股（6936）股價低見33.7元，但其A股升0.4%，令該股H股罕有地上市連續3日均收報於34.3元的發售價，成交額2.86億元。

相關字詞﹕一簽多行 周大福珠寶 莎莎國際 金沙中國 恒指

上 / 下一篇新聞