港股升56點 10天線得而復失

【明報專訊】內地推港澳「一簽多行」，刺激港股做好，恒指早市曾升最多291點，部分零售及濠賭股受消息刺激向上，但日韓台股齊跌，恒指收市報19,423點，升幅收窄至僅56點或0.29%，恒指10天線得而復失，國指收報6946點，升0.32%，科指收報4353點，升1.06%，大市成交額比周四增23%，至1335億元。全周計，恒指累升1%，國指及科指分別累升0.86%及2.5%，而全月計則連跌第2個月，恒指和國指分別跌4.4%及4.36%，科指跌3.2%。
「一簽多行」炒起零售濠賭股
受惠「一簽多行」，消費、商場及濠賭股普遍上升，金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）均升逾4%，摩根士丹利發表報告，認為有關措施對濠賭股溫和利好，應有助於珠海市戶籍居民及橫琴區居民更頻繁來往澳門。瑞銀發表報告，認為此舉覆蓋範圍較細，料不會明顯提升博彩收益，仍看好澳門博彩業，首選金沙中國。本港零售股以莎莎國際（0178）表現最突出，升11.9%，周大福珠寶（1929）曾高見7.33元，收報7.13元，微升0.28%，名創優品（9896）升8.4%。新秀麗（1929）升3.4%。
新股方面，夢金園（2585）昨天掛牌，開市初段曾低見11.2元，「潛水」約6.67%，但之後企於發售價12元之上，曾高見13.2元，收報12.9元，升7.5%，每手200股帳面獲利180元，成交額1.55億元。半新股方面，順豐控股（6936）股價低見33.7元，但其A股升0.4%，令該股H股罕有地上市連續3日均收報於34.3元的發售價，成交額2.86億元。