餐飲股中期業績全走樣 歸咎消費模式變港人外遊

大快活半年賺1552萬 大跌57%

事實上，受零售市况疲弱及港人外遊拖累，以致中期收入及盈利大減的本港大型餐飲集團遠不止大快活一家。本報統計7家在港掛牌的本地餐飲品牌（包括截至6月底及9月底中期業績），發現期內收入幾乎全線倒退，部分集團盈利大跌過半，富臨（1443）及叙福樓（1978）更錄得盈轉虧（見表）。大部分集團歸咎於疫情後顧客消費模式和習慣變化，港人北上或外遊熱潮影響本土消費。亦有集團分析，餐飲業受壓源於經濟復蘇未能持續，導致旅客及本港市民的消費能力明顯下降。味千中國（0538）亦提及消費者普遍「消費降級」，導致營收下跌。

至於大快活，上半財年收入按年微跌0.3%至15.53億元，毛利率按年跌1.9個百分點至7.5%。截至今年9月底，集團於香港共經營149間大快活快餐店，以及10間特色餐廳，及在大灣區經營23間大快活快餐店。大快活稱，目前淡市下，租金持續下降。集團已就即將到期的續租合約磋商更優惠租金，有關正面影響將於下半年展現。由於香港勞工短缺，人力成本可減空間較少。

按地區劃分，香港餐廳業務收入為14.59億元，按年微跌0.09%，分部盈利大跌48%至約2607萬元。

大快活表示，期內香港零售及餐飲業面對重重挑戰，主要由於消費開支整體下降以及本港消費者前往香港以外地區，尤其選擇北上購物和用餐的本地居民人數激增。集團續稱，未來北上消費趨勢很可能持續。內地餐廳業務收入按年跌4.2%至9080.3萬元，惟分部盈利則大升96%至約94萬元。