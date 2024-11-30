明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

人事地震亂象持續一年 9月「換太子」

【明報專訊】新世界發展（0017）的人事地震亂象持續足足一年，一切要追溯至2023年11月。當時市場仍視鄭家純長子、時任新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛為家族企業的「接班人」，作為周大福企業、新世界等系列公司掌管人的鄭家純卻罕有接受旗下有線電視訪問，直言仍在物色接班人，更指不易物色到，要求接班人「才德兼備」、不能「只照顧自己一房或自己利益」，要照顧其他家族成員等。

家族企業管理層頻頻變動

當時鄭家純表示，因家族生意涉獵較廣，「不需要一定搵接班人」，可由各家族成員負責管理不同生意，若無合適人選則可以從外面尋求人才。訪問一出，新世界「換太子」之說便不脛而走。其實，鄭氏家族企業之前已多次出現管理層變動，包括「現金牛」周大福珠寶（1929）董事會於2022年中改組，由鄭家純女兒鄭志雯及侄兒鄭志恒同任副主席；去年底周大福企業向新世界回購新創建後，亦委任二子、執行董事鄭志明及何智恒為聯席行政總裁，鄭志剛改任非執董。周企在今年8月底成立行政總裁辦公室，公布3名高級行政人員名單，包括鄭家純另一名兒子、聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮等，鄭志剛再次榜上無名。

最終在9月底新世界全年業績出爐前夕，爆出鄭志剛被換的消息，公司終公布鄭志剛辭任執行副主席兼行政總裁職務，並轉任非執行副主席，以投放更多時間於社會公職，而執董馬紹祥則接替出任行政總裁。鄭志剛亦同時辭任新百貨（0825）非執董及主席。

馬紹祥上周四仍出席股東大會

作為新任CEO的馬紹祥於上周四仍有親身出席新世界股東大會，本報曾就新世界管理班子問題追訪馬紹祥，惟未獲回應。而翌日（11月22日）恒指公司宣布季檢結果，將新世界剔出藍籌。事隔不足一周，馬紹祥亦遭「踢走」，換入主理新世界中國業務的黃少媚上任新世界CEO。

上 / 下一篇新聞