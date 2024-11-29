路透：美FTC對微軟展反壟斷調查 涉AI等領域

彭博社引述知情人士稱，目前調查的重點，是微軟將其辦公室生產力工具及安全軟件，與其雲端產品捆綁銷售。不過由於特朗普政府將於明年1月上台，預計Lina Khan屆時將被撤換，並由對商界較為溫和的共和黨人接任，令調查前景不明。

朱克伯格晤特朗普 反映關係解凍

此外，Meta（美：META）發言人證實，行政總裁朱克伯格周三（27日）到訪特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與特朗普會面，反映雙方關係解凍。

Meta發言人稱，朱克伯格很感謝特朗普邀請他共進晚餐，並有機會與其即將上任的政府團隊會面。兩人以往關係緊張，特朗普曾指摘朱克伯格干預大選，對保守派言論進行不公平限制，聲言若再次當選，將會送朱克伯格入獄。

（綜合報道）

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