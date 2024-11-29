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經濟
國際金融

日圓兌美元本周升2% 漲至151水平

【明報專訊】美國周四感恩節假期匯市交投淡靜，令日圓急劇波動的風險上升。隨着日本央行12月再次加息的預期升溫，日圓兌每美元本周升2%，昨漲至151水平，每百日圓兌港元漲至5.13；美匯指數跌至106.1。透過沽出日圓，買入南非蘭特（Rand）及加元等進行套利交易的交易員，僅在過去5個交易日就承受超過2%損失。

由於美國假期交易量稀薄，Capital.Com高級市場分析師Kyle Rodda稱，套利交易的投資者周末前的幾天將充滿壓力，在這種波動性下，幾乎沒有喘息空間。

市場料日央行12月加息概率55%

荷蘭合作銀行（Rabobank）駐倫敦外匯策略主管Jane Foley指出，日本通脹數據較預期強，令市場預期日本央行可能在12月加息，而日本央行可能不願讓市場失望。與此同時，美聯儲12月可能再次減息的風險增加，令美元兌日圓呈下行壓力。市場目前預計日本央行12月加息的概率達55%，相比本月初市場預期加息的概率為三成左右。。

拉加德籲歐多買美產品

面對美國候任總統特朗普的關稅威脅，歐洲央行行長拉加德向《金融時報》表示，歐盟應進行協商，而不是報復，並促請歐洲國家就關稅問題與特朗普合作，多買美國產品。她說，如果歐盟與美國就潛在的貿易關稅進行談判，而不是立即採取反制措施，可能會使歐盟處於更有利位置。

此外，市場憂慮法國政府可能難以通過明年預算案，這將破壞削減開支、提高稅收，以遏制預算赤字的計劃。法國10年期國債殖利率昨漲至3.03厘，首次與同年期的希臘國債孳息率水平一致。

評級機構標普將於周五（29日）檢討法國信評。標普已在5月將法國信評由AA下調至AA-，反映政府的限制赤字計劃未能實現目標。標普去年10月起已將希臘的信評上調至「BBB-」，時隔逾10年重返投資級別。

（綜合報道）

[國際金融]

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