彭博：美對華出口晶片管制力度減 下周公布新方案 華為供應商長鑫存儲未被制裁

華泰證券首席技術分析師黃樂平表示，這版本的限制計劃，似乎「比市場擔心的最壞情况要好」。受此消息刺激，歐亞晶片股昨日上揚。光刻機龍頭ASML（荷：ASML）午夜前股價升3%。美國昨感恩節假期休市。

三星電子SK海力士美光料受影響

富瑞分析師表示，ASML此前曾預計，明年來自中國的收入將下降30%，若長鑫存儲毋須被制裁，可能意味ASML在中國的銷售額「明年下降幅度將低於預期」。Ortus Advisors日本股票研究主管Andrew Jackson稱，此消息利好日本晶片相關股票，特別是那些在中國市場銷售佔比較高的企業。日本晶片設備製造商東京威力科創（日：8035）昨股價最多升10%，創8月以來最大升幅。向長鑫存儲銷售半導體設備的Kokusai Electric（日：6525），昨股價最多升逾兩成。

不過彭博社消息稱，美國新版的管制措施，將涉及一些用於AI數據處理的高頻寬記憶體（HBM）晶片，三星電子（韓：005930）、SK海力士（韓：000660）及美國記憶體晶片製造商美光科技（美：MU）預計將受到影響。

知情人士稱，最新方案是由美國晶片設備製造商、美國盟友日本及荷蘭，與美國政府官員經多個月商議後訂定，以免過於嚴厲的對華出口限制，為晶片行業帶來沉重打擊。消息指出口限制的內容及推出時間表經過多次更改，在發布前仍可能有變。

據報將制裁中芯旗下兩工廠

消息稱，美國政府正考慮的限制措施，還將制裁華為的晶片生產合作伙伴中芯國際（0981）旗下兩家晶片工廠。知情人士稱，另外100多家將被列入實體清單的中國企業，將集中在半導體生產設備供應商，而不是晶片製造商本身。

彭博社分析稱，即將公布的限制措施，對科林研發（Lam Research）（美：LRCX）、應用材料（美：AMAT）及KLA Corp.（美：KLAC）等美國晶片設備製造商來說，是「部分勝利」（partial win）。美國晶片設備供應商此前批評，美國單方面對華採取制裁，將導致美國業界與ASML等外國競爭對手相比處於劣勢。日本和荷蘭正配合美國實施一些對華限制措施，但不希望美國實施更嚴格的出口管制。

對於路透社早前引述美國商會消息稱，拜登政府的對華出口限制新規可能會有多達200家中國晶片企業被列入貿易限制名單，中國商務部新聞發言人何亞東昨稱中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益乃至全球半導體產業發展。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

（綜合報道）

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