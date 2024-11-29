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加國樓市受惠減息 明年料顯著復蘇 上月住宅成交量按年大增三成

【明報專訊】隨着加拿大央行於今年6月開始減息，當地樓市交投漸趨活躍，10月住宅成交量按年大增三成。加拿大房地產協會（CREA）認為，部分買家已延遲置業計劃，以待利率進一步下調，預料今年餘下時間樓市難延續10月勢頭，需待至明年春天方會出現較顯著的復蘇，惟仍預期今年加國樓市成交量有望增逾5%，估計可帶動整體樓價按年升近1%。

今年6月加拿大央行宣布減息25點子（100點子等於1厘），開展減息周期，其後於7月及9月各減息四分之一厘，至10月更大幅減息半厘，當地樓市交投亦逐步回暖。CREA的數據顯示，10月份全國住宅成交量按年大升三成，至4.4萬宗；至於樓價方面，10月份當地未經季節調整的全國平均樓價約69.6萬加元，按月升3.9%，按年計升幅更近6.1%。該協會高級經濟師Shaun Cathcart指出，10月樓市成交量升幅超預期，儘管加拿大央行於10月最後一個星期宣布大幅減息，但認為10月樓市出乎意料活躍的交投，更大程度上是受惠於9月份住宅新供應大幅增加。

10月全國平均樓價按年升6%

至於10月份的樓市供應，再參考CREA的數據，10月底當地掛牌待售住宅約17.4萬間，按年增11.4%，惟仍低於過去10月份歷史平均水平，而10月新掛牌住宅近7.6萬間，按年增7.4%。Cathcart指出，10月份新供應不及9月，預期年底前不會再出現如9月般新供應大幅增加的情况，因此預期10月份住宅成交量大幅增加的勢頭難以延續，估計要待至明年春季方會有較多新供應應市，加上屆時利率將較現時低，有望帶動樓市有較顯著的復蘇。

部分準買家推遲置業

待利率進一步回落

CREA協會主席James Mabey補充，當地央行6月減息以來，樓市直至10月份方出現強勁成交，反映自減息以來，準買家一直觀望入市時機，9月大量新盤應市，讓不少買家遇到心水住宅而入市，因此由目前至明年春季期間，樓市交投或取決於樓市有多少新供應。

儘管今年加國樓市走向仍有待觀察，若參考CREA今年10月中公布的市場預測，對今年樓市看法較為審慎。該協會指出，現時市場普遍預期加拿大於明年春季或夏季將回到中性利率（neutral rate）水平，部分準買家已推遲置業計劃，待明年利率進一步回落後再考慮入市，因此預期明年春季樓市有望升溫，而今年底前則保持穩定，該協會於10月份稍為調低對今年的樓市前景預測，其中成交量方面，將最新的2024年加拿大全國住宅成交量預測，由7月份預期將按年升6.1%至約47.2萬宗，調低至預料按年將增5.2%至近46.9萬宗；至於樓價預測，則由7月份預估今年全國平均樓價將年升2.5%至約69.4萬加元，降至預期今年平均樓價按年升0.9%，至約68.3萬加元。

至於樓價向來較高的安大略省，該協會最新預測為今年全年平均樓價微跌1.6%，至近85.7萬加元，預料全年成交量將升1.5%至16.5萬宗，預期明年全年平均樓價有望升2.4%，至近87.8萬加元（見表），預料明年全年成交量將升9.9%至近18.2萬宗。多倫多為安大略省主要城市之一，近年不乏新項目應市。Queen Church為其中之一，項目由發展商Tridel及土地供應商Bazis聯手發展，位於多倫多Queen Street East及Church Street交界，屋苑提供健身室、會議室、室內和戶外共享工作空間、影音室及燒烤區等設施，單位間隔方面提供開放式、1房加書房至3房選擇，售價由約69.9萬加元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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