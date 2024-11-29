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經濟
2024年11月29日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
置地滬「西岸中環」投資624億 歷來最大 綜合物業逾千萬呎樓面 料2028年前分階段落成
嘉琳破悶局 內地客1.5億購A單位
宏利戴明鈞5400萬購LP10 五房4套大宅
將軍澳「納米公屋」165萬沽 7個月炒貴一成
彌敦道726號樓上舖1800萬沽 10年勁蝕3260萬
新世界售啟德體育園公司控股予周企 涉75%權益代價4.17億 已獲政府批准
金管局推數碼債券資助 每筆最高250萬
恒指回吐逾200點 失守10天線
九源基因首掛深潛近四成
外媒：港府擬免對冲基金等加密幣收益稅
會計師公會周年大會 歐振興當選新會長
大家樂半年少賺28% 中期息維持0.15元 CEO：明年加價空間不大 續推優惠吸客
富臨半年轉蝕4064萬 不派息
快手停「退款不退貨」服務
中銀人壽推旅居養老金融服務
富途傳內地被裁員工港深示威
內媒：恒大財富促在職離職員工退還佣金
越秀地產財團79億奪滬浦東地皮
彭博：美對華出口晶片管制力度減 下周公布新方案 華為供應商長鑫存儲未被制裁
日圓兌美元本周升2% 漲至151水平
路透：美FTC對微軟展反壟斷調查 涉AI等領域
張兆聰：車股回落成買入機會 比亞迪分段收集
港元定存1個月年息4厘
美元定存高息精選
植耀輝：Costco暫不急於減持
葉創成：三跑道系統啟用 認購政府基建債
盧駿匡：母企上市憧憬協同效應 順豐同城或受提振
技術取勝：閱文短線宜企穩26元
Mastercard伙港餐飲 推專屬菜單谷消費
劉思明：港股部分主題降溫 炒作或更集中
周顯：交易所證監也有德政
湯文亮：「不要介紹裝修佬」
加國樓市受惠減息 明年料顯著復蘇 上月住宅成交量按年大增三成
技術取勝：閱文短線宜企穩26元
【明報專訊】安踏或下探區間底（圖）
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