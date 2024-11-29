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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：三跑道系統啟用 認購政府基建債

【明報專訊】昨日撰寫此文時正值香港國際機場三跑道系統啟用，政府下午3時就此舉辦盛大慶祝典禮，筆者亦觀看了電視直播。三跑道系統工程在2016年展開，耗資1415億元，填海拓地600多公頃，昨日三條跑道全面運作，料將達到每年處理1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量目標。《明報》經濟版及港聞版近日已就三跑道系統啟用有深入精闢報道，筆者今日分享有關投資機會，事實上，筆者上周已以每股76元買入新地（0016），並且擬認購下周五截飛的政府基建零售債，下文將詳細交代。

香港國際機場自2010年13次榮膺全球最繁忙貨運機場，隨着三跑道系統昨日啟用，機場升降量料最多可增加五成，政府期望可開拓更多新航點，機管局就指出，會成為服務粵港澳大灣區的國際機場。筆者過去多年公幹或外遊經香港國際機場往返世界各地，每次均覺得該機場管理卓越，作為香港人亦與有榮焉，因此也深信隨着三跑道系統昨日啟用，服務範圍可由香港進一步擴展至其他粵港澳大灣區城市，可以為香港帶來重大經濟效益。

買新地 如投香港前景信心一票

筆者過去多次在本欄表示，新地作為香港最大地產發展商，買新地便是看好香港前景；兩星期前亦在本欄分析新地比領展（0823）擅於應對是次地產下跌周期，指近日有閒錢增持港股，優先考慮的肯定是新地。筆者上周一已就上述分析付諸行動，以每股76元買入新地。

香港國際機場在1998年啟用以來，一直為香港帶來重大經濟效益，近年亦穩踞全球最佳機場排名前列；而目前香港經濟處於轉型期，GDP增長放緩，筆者相信，其中一個重拾增長動力的方法便是加快投資基建，期待這些基建將來落成後像香港國際機場一樣推動經濟增長。政府發行的200億元基建零售債，每手入場費1萬元，保證息率3.5厘，本周二開始認購，下周五下午2時截止，便是用於上述用途，故此筆者亦決定支持、全家總動員認購。

短期市况料波動 有心理準備捱跌

當然，投資不得不提風險，筆者是次買入新地及認購政府基建零售債，已有心理準備承受短期股債價格跌穿買入價的風險。雖然筆者近10年每次買賣新地均贏錢，但股票價格畢竟可升可跌，一定要承受短期波幅；另外，筆者兩年多前認購政府綠債（4252）後，碰上美國及本港加息周期，債價曾較發行價跌逾5%，最終憑着「愈跌愈買」的策略由蝕轉賺，是次認購政府基建零售債也就此準備就緒。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕政府基建零售債 新地（16） 三跑道系統啟用 香港國際機場

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