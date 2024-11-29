快手停「退款不退貨」服務

快手發通告表示，因業務內容調整，經平台綜合考慮決策，快手電商廢止「退款不退貨服務」，後續將推出更好的服務產品供用戶使用。對於已開通「退款不退貨服務」的商家，平台將在12月2號終止向商家提供該服務，商家可在12月2號前主動解約，屆時到期未解約商家平台會自動終止合約。對於存量訂單，系統仍會按原有配置內容執行。

「羊毛黨」濫用政策 商家受損

「僅退款」的初衷是簡化退貨流程，吸引消費者下單，同時降低商家退貨運輸成本。然而，隨着更多電商平台採用該機制，「薅羊毛」（指網民利用各種網絡推廣活動賺錢）行為屢見不鮮，令商家面臨損失並加劇商戶與消費者之間的矛盾。因此，一些平台開始調整政策，例如淘寶根據商家體驗分提升其售後自主權，對高分商家的「僅退款」，平台不再主動介入，改由商家與消費者協商。同時，若商家申訴，平台將引入第三方檢測機構對商品進行抽檢，檢測通過則由平台賠償商家損失。

方保僑倡退貨流程設條件限制

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，部分消費者會利用電商平台的退貨政策，在「雙11」等大型促銷活動中先購買大量商品湊單以獲得折扣，然後再退回部分商品，最終以低成本獲得優惠。他建議，可在退貨流程中加入條件限制，例如要求用戶先與平台客服溝通，由客服審核是否受理；平台亦需優化退貨政策，例如規定消費者需保留一定比例的購物金額，方可享受折扣優惠，從而減少政策被濫用。