富臨半年轉蝕4064萬 不派息

按收入分部劃分，期內餐館營運按年跌5%至7.97億元；銷售食品及其他營運項目減少10.9%至2878.3萬元；而美食廣場營運跌10.8%至540.4萬元。至於美食廣場營運的租金收入，則按年增加40%至2315.7萬元。毛利率方面，按年減少0.4個百分點至71.7%。

當中，期內「富臨」系列品牌收入按年跌14%至3.06億元；「陶源」跌24.9%至7517.8萬元；「概念線」則升8.5%至4.16億元。

管理層：旅客港人消費力降

以地區來看，期內來自香港的收入按年跌3.3%至8.27億元；來自內地的收入亦跌30.4%至2719.3萬元。截至今年9月底止，集團在香港共經營107間餐館，包括14間「富臨」、7間「陶源」系列品牌，81間「概念線」系列餐館、5間美食廣場，以及於內地經營3間餐館。

富臨管理層表示，香港經濟表現疲弱，旅客及市民的消費能力均明顯下降，令本港餐飲業繼續受壓。同時，原材料、物流成本、食品及能源等價格持續高企，對企業營運構成壓力。管理層指出，集團繼續擴展美食廣場業務，引入多地不同餐廳品牌。