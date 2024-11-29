金管局推數碼債券資助 每筆最高250萬

港府兩次發行綠色數碼債券後，許懷志表示，有商業發行人跟隨金管局模式發行數碼債券，成功帶入主流市場。因為投資者參與數碼債券也有其成本，因此政府會定期發行數碼化債券，明年將在可持續債券或基建債券計劃至少再發行一次數碼債券，吸引新投資者，期望發債金額可較今年更高。此外，當局亦會將現已發行的政府債券代幣化，可以大為提高流動性，除了可測試二手市場交易和回購情况，也能提升代幣化發債吸引力。

不過，現時政府債券尚未能全數以代幣化發行，許懷志表示，除了外匯基金票據涉及貨幣基礎需要小心處理，今年數碼債券吸引約50個機構投資者，相對本港政府債券一般有3位數投資者參與，反映市場接受程度尚未夠全面。

部分是因為未有足夠數碼債券發行，缺乏誘因進行相關投資，「是雞和雞蛋的問題」，現時以代幣化發行或投資債券的機構較少，流動性不足下仍要接駁回傳統架構交易，故仍未能實現增加透明度、縮短交收時間及降低成本等效益。另有投資機構有合規疑問，應視為虛擬資產還是債券，惟證監會去年釐清基本上是以代幣化包裝的傳統證券後，會較易推廣。

DTL技術降拆細成本

數碼債券現時只向機構投資者發行，不過許懷志認為，DTL技術將債券擁有權拆細的成本極微，可讓零售投資者更易接觸較低風險的穩定收入資產，因此代幣化債券在零售市場應用是其終極目標之一，不過需要債券發行平台、結算系統、銀行至客戶端，以致整個金融基建都有能力支持，因此需要時間推進，現時代幣化債券到銀行系統已能支持，惟自銀行碎片化分銷至客戶的成本仍較大。

金管局在數碼債券下一步工作，亦包括提升在二級市場及抵押品應用，外事部市場發展處高級經理彭家俊指出，債券多用於作為回購的抵押品，因為區塊鏈可24小時運作，金融機構可隨着以代幣化債券進行回購，付息成本可短至小時甚至分鐘計算，而不需如現時需進行隔夜回購。各間金融機構或會使用不同DLT技術，因此提升代幣化債券在不同基建和平台間互通，亦是當局工作重點。