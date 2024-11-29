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經濟
香港地產

宏利戴明鈞5400萬購LP10 五房4套大宅

【明報專訊】市場接連有財金界人士入市，其中南豐將軍澳日出康城LP10一個極高層5房戶，上月以5400萬元售出，買家料為金發局董事局成員、宏利金融亞洲主席戴明鈞。

上述單位為LP10第2A座極高層A室，實用面積2389方呎，5房4套間隔，上月連一個車位以5400萬元、實呎22,604元售出，買家以GREEN DAMIEN ALLEN作登記，與戴明鈞名字相同，料為同一人。資料顯示，戴明鈞今年初曾與財經事務及庫務局長許正宇在影片駁斥「香港已死」論述，戴當時指相關負面論述根本沒有事實支持，若從本港金融市場的廣度、財富和資產管理，或者債券市場或ETF市場而言，反映的是長期穩健增長。

梁劉柔芬家族1.6億「添食」富匯豪庭

另外，豪宅樓價回落，有投資者趁機增購物業，資料顯示，中半山富匯豪庭第2座中層A、B室相連單位，實用共3738方呎，上月共以1.6億元易手，實呎42,804元，買家以明領有限公司作登記，董事包括梁麒繕等，為立法會前議員及前港區人大代表梁劉柔芬家族成員。值得注意，梁麒繕等於去年5月曾以2.03億元購入同座同面積低1層相連單位，換言之上述最新成交價較約1年半前低約21%，而梁氏家族約一年前以共3.63億元購入富匯豪庭兩組相連戶。至於最新沽貨之原業主，2008年以共9000萬元購入，帳面獲利7000萬元或78%。

不過恒生銀行（0011）創辦人之一何添之子、澳門前行政長官何厚鏵堂兄何厚煌及相關人士，近月先後沽貨，其中九龍站君臨天下3座低層B室，實用1049方呎，3房1套間隔，連車位以2820萬元售出，實呎26,883元，何厚煌等2008年2590萬元連車位購入，帳面獲利230萬元或9%。

[香港地產]

相關字詞﹕宏利金融 君臨天下 何厚煌 梁劉柔芬 梁麒繕 金發局 戴明鈞

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