明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

嘉琳破悶局 內地客1.5億購A單位

【明報專訊】本月至昨日整體一手成交約930宗，交投明顯較上月放緩下，兩個九龍貴價新盤錄得開齋成交，共沽出7伙、單日吸金逾3.1億元，其中早於2021年9月上載樓書、嘉華國際（0173）旗下已屆現樓的九龍城嘉林邊道嘉琳，以招標形式連雙車位以1.515億元，售出項目最大、實用4578方呎另連天台、庭院的洋房式單位A，實呎3.3萬元。代理消息指買家為具內地背景人士，據成交紀錄冊顯示，買家成交期550日，可先住後付，並獲九龍仔業主會普通會籍被提名權。

嘉琳提供5伙洋房式單位，實用4171至4578方呎，各單位均連231方呎庭院、959方呎天台，屋苑住客車位數目有10個；至於是次售出的單位A，實用4578方呎，屬5房5套另連家庭廳設計，地下客飯廳樓層高度逾4.4米，室內並設有私家升降機。

太子道西233號連沽6伙

另新地（0016）及會德豐合作、已屆現樓的何文田太子道西233號，透過招標首度售出6伙、套現逾1.65億元；沽出單位分佈於6樓至15樓，實用由1038及1039方呎，全屬4房雙套戶，成交價2405萬至2946.9萬元、實呎2.31萬至2.83萬元。據成交紀錄冊顯示，其中5伙成交價均連車位，各買家的成交期均為360日、1.5%家庭客回贈，另如於180日至240日完成交易可獲2%回贈。新地表示，項目持續收到標書，預料將續有成交。

東立年底前推SOLACE洋房招標

此外，東立地產地產部總監陳玉成表示，集團旗下赤柱豪宅SOLACE計劃年底前推出洋房招標；而集團同系油麻地德昌里項目，上月已獲批則，現正微調圖則，將建80至100個住宅單位，標準戶實用約300方呎，主打一房戶，投資額約6億元。項目屬舊契項目，計劃明年底軟銷，2026年上半年推售，預計2027年底落成。

新界方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤連錄成交，連車位以3015萬元，售出第3座地下B室，實用1283方呎3房間隔另連花園、實呎2.35萬元，買家成交期1080日，及可提前入住。另嘉華白石角同區嘉熙，連車位以1668萬元售出第1座18樓A室，實用1066方呎4房1套戶、實呎1.56萬元。另泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都系列本月至今累售105伙，最新錄得4宗成交，包括滙都I第2座2樓B02單位，實用445方呎兩房戶，成交價465.75萬元、實呎1.04萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕滙都系列 嘉熙 朗濤 新地 太子道西233號 嘉華國際 嘉琳

上 / 下一篇新聞

置地滬「西岸中環」投資624億 歷來最大 綜合物業逾千萬呎樓面 料2028年前分階段落成
置地滬「西岸中環」投資624億 歷來最大 綜合物業逾千萬呎樓面 料2028年前分階段落成
宏利戴明鈞5400萬購LP10 五房4套大宅
宏利戴明鈞5400萬購LP10 五房4套大宅
將軍澳「納米公屋」165萬沽 7個月炒貴一成
將軍澳「納米公屋」165萬沽 7個月炒貴一成
彌敦道726號樓上舖1800萬沽 10年勁蝕3260萬
彌敦道726號樓上舖1800萬沽 10年勁蝕3260萬
新世界售啟德體育園公司控股予周企 涉75%權益代價4.17億 已獲政府批准
新世界售啟德體育園公司控股予周企 涉75%權益代價4.17億 已獲政府批准
金管局推數碼債券資助 每筆最高250萬
金管局推數碼債券資助 每筆最高250萬
恒指回吐逾200點 失守10天線
恒指回吐逾200點 失守10天線
九源基因首掛深潛近四成
九源基因首掛深潛近四成
外媒：港府擬免對冲基金等加密幣收益稅
外媒：港府擬免對冲基金等加密幣收益稅
會計師公會周年大會 歐振興當選新會長
會計師公會周年大會 歐振興當選新會長
大家樂半年少賺28% 中期息維持0.15元 CEO：明年加價空間不大 續推優惠吸客
大家樂半年少賺28% 中期息維持0.15元 CEO：明年加價空間不大 續推優惠吸客
富臨半年轉蝕4064萬 不派息
富臨半年轉蝕4064萬 不派息
快手停「退款不退貨」服務
快手停「退款不退貨」服務
中銀人壽推旅居養老金融服務
中銀人壽推旅居養老金融服務
富途傳內地被裁員工港深示威
富途傳內地被裁員工港深示威
內媒：恒大財富促在職離職員工退還佣金
內媒：恒大財富促在職離職員工退還佣金
越秀地產財團79億奪滬浦東地皮
越秀地產財團79億奪滬浦東地皮
彭博：美對華出口晶片管制力度減 下周公布新方案 華為供應商長鑫存儲未被制裁
彭博：美對華出口晶片管制力度減 下周公布新方案 華為供應商長鑫存儲未被制裁
日圓兌美元本周升2% 漲至151水平
日圓兌美元本周升2% 漲至151水平
路透：美FTC對微軟展反壟斷調查 涉AI等領域
路透：美FTC對微軟展反壟斷調查 涉AI等領域
張兆聰：車股回落成買入機會 比亞迪分段收集
張兆聰：車股回落成買入機會 比亞迪分段收集
港元定存1個月年息4厘
港元定存1個月年息4厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：Costco暫不急於減持
植耀輝：Costco暫不急於減持
葉創成：三跑道系統啟用 認購政府基建債
葉創成：三跑道系統啟用 認購政府基建債
盧駿匡：母企上市憧憬協同效應 順豐同城或受提振
盧駿匡：母企上市憧憬協同效應 順豐同城或受提振
技術取勝：閱文短線宜企穩26元
技術取勝：閱文短線宜企穩26元
Mastercard伙港餐飲 推專屬菜單谷消費
Mastercard伙港餐飲 推專屬菜單谷消費
劉思明：港股部分主題降溫 炒作或更集中
劉思明：港股部分主題降溫 炒作或更集中
周顯：交易所證監也有德政
周顯：交易所證監也有德政
湯文亮：「不要介紹裝修佬」
湯文亮：「不要介紹裝修佬」
加國樓市受惠減息 明年料顯著復蘇 上月住宅成交量按年大增三成
加國樓市受惠減息 明年料顯著復蘇 上月住宅成交量按年大增三成