明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂

【明報專訊】本月一手成交量至今仍未破千宗大關，不過個別市區新盤做價卻破頂。宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD新錄25樓A室、實用838方呎成交，為項目首宗3房1套連儲物室成交，以2430.2萬元標售、呎價2.9萬元，兩者均創項目新高，買家享一車位認購權。宏安地產執行董事程德韻表示，上述同類單位全盤僅提供6伙，項目迄今累沽4伙3房戶，成交價由1333.3萬至2430.2萬元，呎價24,286至29,000元。

天璽．天單日連沽兩伙吸金逾億

啟德多個新盤亦錄成交，新地（0016）天璽．天再以招標售出兩伙，共吸金逾1.08億元，包括第3座Peak Tower的42樓A室，實用1993方呎4房雙套連私人升降機大堂，成交價7993.8萬元、實呎約4萬元；另第6座Apex Tower的32樓C室，實用907方呎4房戶，成交價2901.5萬元、實呎近3.2萬元。

啟德跑道區現樓項目、中海外（0688）維港·雙鑽，定於周日（12月1日）先到先得發售全新6伙，據成交紀錄冊顯示，項目日前單日沽出3伙1房單位，成交價由527.4萬至538.4萬元不等，呎價均逾1.7萬元，共套現近1600萬元。

另區內同系現樓的維港1號，亦以1530.7萬元售出第1A座36樓A室，實用643方呎、3房1套間隔，呎價2.38萬元。

鷹君（0041）旗下大埔白石角現樓朗濤，錄得第5座15及16樓A室特色戶成交，實用2353方呎4房間隔，設天台及平台等，連車位以7764.9萬元售出、呎價3.3萬元。成交紀錄冊顯示，買家有1080日特長成交期，享提前入住等優惠，若提前上會可獲最高7.75%回贈。全盤48伙、興勝創建（0896）旗下中環Hollywood Hill，最新沽出分別為19樓及23樓A室，同屬實用400方呎1房戶，成交價分別865萬元、955萬元，折合呎價約2.16萬、2.38萬元；項目自9月減息後累沽約40伙，料套現總額逾3億元。

相關字詞﹕Hollywood Hill 朗濤 維港‧雙鑽 天璽‧天 101 KINGS ROAD 新盤

上 / 下一篇新聞

科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」
順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
港將推ISSB可持續財務路線圖
港將推ISSB可持續財務路線圖
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
信保局：港商外判可降美關稅影響
信保局：港商外判可降美關稅影響
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
富邦財務：加強監管財仔降風險
富邦財務：加強監管財仔降風險
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
中銀港元定存息7日高見8厘
中銀港元定存息7日高見8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
湯文亮：書中自有黃金屋
湯文亮：書中自有黃金屋
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖
深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能