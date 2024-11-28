明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖

【明報專訊】近日市場先後錄得內地背景人士入市商舖物業，其中資本策略（0497）持有的中環些利街2至4號LL Tower商廈基座，其中UG至1樓全層，物業佔地約4934方呎，資料顯示，上月底以8118萬元售出，呎價即約16,453元，新買家以Golden Profit Corporation Limited作登記，公司董事為深圳大族激光董事長高雲峰。

4年前逾億購趙國雄Albany單位

事實上，大族集團或高雲峰，近年亦有涉足本港地產，包括與佳寧娜（0126）在深水埗一帶收購，而高雲峰個人則於2020年以1.035億元向長實（1113）執行董事趙國雄購入中半山The Albany中層C室，單位實用1948方呎，實呎53,131元，趙國雄持貨約3年，帳面獲利920萬元或近一成。

鄧成波家族放售葵涌酒店 市值3億

此外，戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，鄧成波家族旗下葵涌嘉慶路12號旭逸雅捷酒店，現於市場放售，估值約3億元。項目去年市值約5億元，即最新估值較一年多前低約2億元或40%。物業現為一幢21層高酒店，面積逾50,468方呎，共提供170間客房，即每個房間市值約176萬元。

至於葵涌新式工廈項目iCITY自今年初入伙至今，已累錄逾100宗租賃，呎租約27元至31元，利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，iCITY高層19室工作間，面積約422方呎，獲內地專才以年租約13.2萬元、月租即1.1萬元承租，呎租約26元，據悉業主以約419.9萬元購入，租金回報約3.1厘。

另市場有報道指都會大學以26.5億元購入原由內地富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心商廈銀主盤，以面積約27.9萬方呎計，呎價約9498元，並較陳紅天2016年購入價低約18.5億元或41%。本報昨向都會大學查詢，該校指對於市場傳聞，大學沒有回應，並稱香港都會大學近年各方面發展迅速，包括學生及教職員人數持續增加、開辦各類型新課程及成為本港首間應用科學大學等，大學一直積極地探索不同方式，為師生提供更多及更佳的學習和教研空間，包括行政人員培訓等課程。

相關字詞﹕都會大學 鄧成波家族 祥祺中心 陳紅天 LL Tower 深圳大族激光董事長高雲峰

上 / 下一篇新聞

科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」
順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
港將推ISSB可持續財務路線圖
港將推ISSB可持續財務路線圖
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
信保局：港商外判可降美關稅影響
信保局：港商外判可降美關稅影響
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
富邦財務：加強監管財仔降風險
富邦財務：加強監管財仔降風險
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
中銀港元定存息7日高見8厘
中銀港元定存息7日高見8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
湯文亮：書中自有黃金屋
湯文亮：書中自有黃金屋
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂
101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能