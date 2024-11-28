租金指數升轉跌 上月下調0.31%

今年一度連升6個月累升6%

據差估署數據，私宅租金指數今年3月至8月連升6個月、累升6%，當中8月指數為195.5點，至9月同樣維持195.5點，兩者均為今年按月最高紀錄，相信與暑假租務旺季有關，加上有不少內地學生、境外專才物色租盤，帶動租金上揚。至於最新公布的上月私宅租金指數194.9點，掉頭回落0.31%，亦較2019年8月200.1點高峰低約2.6%。

上月各類單位租金指數均錄跌幅，其中實用431方呎以下A類細單位，指數報214.9點，按月挫0.6%，屬跌幅最勁單位類別；實用431至752方呎B類單位，指數報194.3點，按月挫0.05%，則屬跌幅最細單位類別。

對私宅租金指數終止早前連升局面，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，年底向來屬住宅租賃淡季，租賃成交減少，導致租金微跌，惟今年租金指數仍有逾5%升幅，相信租賃市場續支持樓價。美聯首席分析師劉嘉輝則指出，現時租金與歷史高位接近、租金回報率續升，加上減息效應，料續吸引「租轉買」用家或投資客入市。