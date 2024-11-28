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經濟

香港地產

上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%

【明報專訊】本港樓市經歷近半年調整期後，9月份本港銀行跟隨美聯儲局減息後稍為回穩。差餉物業估價署最新公布，開始反映9月減息及10月新一份《施政報告》公布後市况的上月私宅售價指數，最新報290.1點，連跌5個月後終按月回升0.62%。不過，若對比今年2月「撤辣」後首月、即3月份指數回彈1.88%，幅度亦相對較小，而首10個月則累跌約6.81%。有業界人士認為，市場仍存在特朗普明年初上任美國總統所帶來的不明朗因素，樓價回升的動力能否持續仍存疑。

明報記者 林尚民

上月私宅售價指數最新報290.1點，按月升0.62%，不過，有關指數於今年5至9月連續下跌5個月，合共下跌6.88%，故累計今年首10個月，全港私宅售價指數累跌6.81%，若對比去年同期則跌9.91%，且仍維持於約8年前水平。

中小型單位樓價

首10月累跌6.78%

值得一提的是，今次樓價指數反彈，主要開始反映9月份減息及新一份《施政報告》對樓市影響等因素，不過單月樓價升幅只有0.62%，反觀政府2月份公布「撤辣」後，3月份樓價指數隨即反彈1.88%，換言之減息效應對樓價支持，似乎暫時不及「撤辣」效應。

此外，若以單位類型分類，實用1076方呎以下的A、B及C類中小型單位樓價指數最新報291.4點，按月升0.62%，首10個月累跌6.78%；而實用1076方呎或以上的D及E類大型單位樓價指數則報265.9點，按月微升0.18%，首10個月累跌5.2%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月樓價終止五連跌，比之前預測較理想，相信是市場較明顯反映了9月中旬起開始減息，以及9月下旬中央大力救市的樂觀情緒。此外，上月初市場已憧憬《施政報告》會為樓市增添好消息，故樓價扭轉力度亦較預期強勁。

不過，陳亦稱，由於一手新盤貨源仍然十分充裕，發展商將續採先求量的推盤策略，令二手樓價難以大升，料全年樓價跌幅略為收窄至5.88%。

業界預計明年美息減幅或有限

至於明年樓價走勢，陳表示，市場仍存在新美國總統上任的不明朗因素，樓價回升的動力能否持續仍存疑。高力香港研究部主管李婉茵亦指出，減息幅度將會主導明年樓市的成交量，特朗普勝選後對息率的不確定性增加，意味着降息幅度有機會較預期小，有可能使樓價在復蘇之路上承受進一步的下調壓力。

擎天3房1780萬沽

3年半實蝕27%

另市場再錄蝕讓成交，代理指出，九龍站擎天半島3座低層D室，實用803方呎，3房1套間隔，最新以1780萬元易手，實呎22,167元。原業主2021年3月2250萬元買入，持貨逾3年半，帳面蝕讓約470萬元或21%，若連使費料實蝕約610萬元或27%。

相關字詞﹕擎天半島 差餉物業估價署 特朗普 減息 樓價指數

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