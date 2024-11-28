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經濟
2024年11月28日星期四
股市最前線
科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
港將推ISSB可持續財務路線圖
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
信保局：港商外判可降美關稅影響
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
富邦財務：加強監管財仔降風險
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
中銀港元定存息7日高見8厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
湯文亮：書中自有黃金屋
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖
101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
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