購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫

須背負巨大債務 兼涉反壟斷審查

彭博9月曾報道，高通就收購事宜初步接觸英特爾。若成事，以英特爾約1070億美元的市值計算，可望成為芯片市場有史以來最大宗交易。不過，交易面臨多項財務、監管及營運障礙，包括高通需承擔英特爾超過500億美元的債務，也可能引發漫長而艱巨的反壟斷審查，尤其是在中國，中國是兩家公司一個關鍵市場。高通也須接手英特爾虧損的半導體製造部門，但高通在這方面並沒有經驗。

拜登政府向英特爾批79億美元補助

同時，如何協助英特爾擺脫陷入虧損的局面，也是高通面對的難題之一。英特爾第三季蝕166億美元，而去年同期則有3億美元盈利；期內收入132億美元，按年減少6%。英特爾並預告會裁員15%。

高通目前着眼包括個人電腦、網路設備及汽車晶片等新市場，希望在2029財年前，每年額外創造220億美元的營收，公司執行長Cristiano Amon上周指出，目前還沒找到任何必要的重大收購，以執行這個220億美元的計劃。

另外，拜登政府在任期終結前，向英特爾批出近79億美元的補助，這是推動美國半導體製造計劃中最大的直接補貼。彭博分析指出，雖然補助較預算中的85億美元為少，但對英特爾的資本支出趨勢或製造進程不會有重大影響，公司暫停派股和重新調整的資本支出，可提供足夠的流動性緩衝。

（綜合報道）

[國際金融]