富邦財務：加強監管財仔降風險

富邦財務受金管局監管，並非財庫局是次針對範圍，林偉雄表示金管局沒有就收入與還款比率設限，不過他們亦會審視客戶收入與貸款額比率，也會考慮其收入與供款比率，現時該行一般為七成。除了參考信貸資料庫數據，審批亦會一併考慮客戶年齡、居住地方和職業等因素，對年輕客戶亦會較小心，目前客均貸款額為10萬至20萬元，壞帳率與市場水平相若。

推私貸App吸年輕客

富邦財務推出私人貸款手機應用程式，拓展年輕客群，行政總裁王浩人表示，公司定位介乎銀行與財務公司，不少財務公司客戶希望向受監管公司借貸，而應用程式可吸引不想到銀行、希望順暢地取得融資的客戶，對於未能在銀行貸款的客戶，亦能提供可負擔的融資。業務去年5月開始試業，現時貸款總額約有1.3億元，都是來自新客戶並沒有從母行轉介，希望未來3年可達10億元。

林偉雄指出，他們資金成本未能與銀行相比，因此定位並非打價格戰而是以方便吸客，客戶可在不需提供收入證明下，最多可提供10萬元信貸額，最快可於5分鐘完成審批提供初步結果，而客戶若希望借取更多資金，則需經應用程式再提供入息等資料，由人手審核，最高貸款額為100萬元。