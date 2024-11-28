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經濟

信保局：港商外判可降美關稅影響

【明報專訊】美國候任總統特朗普早前稱，將提高對中國、墨西哥及加拿大關稅。被問措施會否影響本港貿易，香港信保局總監趙民忠昨指出，「直接影響可能會有少少」，但以不同貿易方式，如外判做法將減低影響。他指港商並非首次面對相關情况，亦無人希望大幅增加關稅，或看到內地因此有很大「反彈」，因而影響全球貿易；而由於中國生產規模龐大，相信美國經濟及買家不可能完全和中國「脫鈎」。

3/4港受訪電商擬在內地發展

香港信保局與香港貿發局昨發表《港商迎來跨境電商新機遇》報告，在今年6月至8月期間，以電話及線上方式訪問352間本港貿易商和製造商，了解港商拓展跨境電商業務狀况。約65%受訪者屬「已開展電商企業」，其跨境電商業務佔總銷售額約22%；另外約35%受訪者屬未來一至兩年「計劃開展電商企業」，期望拓闊銷售渠道，增加進入不同市場機會及提升品牌知名度。

《施政報告》提到向「BUD專項基金」注資10億元，配合「電商易」資助範圍擴展至東盟10國。在受訪者中，約四分之三「已開展電商企業」選擇在內地發展電商；其次東盟佔53%；僅次的是美國、日本及歐盟，分別佔約42%、31%及30%。受訪者普遍認為，內地及東盟在未來兩年擁有最大增長潛力。

在銷售渠道方面，約三分之二「已開展電商企業」主要通過自家官方品牌網站，或網上商店銷售；另有逾四成利用亞馬遜及天貓等電商零售平台。至於業務挑戰及服務需求，受訪者認為電商零售交付三大難題，包括內地或海外清關程序繁複、退貨程序複雜或成本高昂，以及難以管理小宗訂單的國際交付。

被問到在中美貿易戰及關稅下會否影響電商發展，香港貿發局首席經濟師趙永礎指出，若日後增加額外關稅，肯定會增加企業成本並影響生意；至於對電商發展的影響仍有待觀察，相信企業發展電商市場，尤其對中小企而言，除深耕現有成熟市場外，亦有機會拓展昔日無法接觸市場，如東盟及非洲等新興市場，料有助分散市場風險。

相關字詞﹕電商 BUD專項基金 中美貿易戰 關稅

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