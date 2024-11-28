明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

順豐首掛平收 分析：投資者或憂行業「內捲」

【明報專訊】今年港股第二大IPO順豐控股（6936）昨日首掛，收市僅險守34.3元招股價，表現未如預期。投資界人士認為，投資者或顧慮行業「內捲」而對該股採觀望態度。

順豐昨日開市報34.3元，與上市價相同。最高見35.5元，較上市價高3.5%，最終平收34.3元。全日成交5164.73萬股，涉資17.9億元。耀才證券研究部總監植耀輝認為，物流行業對投資者吸引不大，但由於該股市值規模不小，若加入指數成分股，股價會有所反彈，但預期不會大升。股評人謝明光表示，順豐股價若要進一步做好，需關注未來是否發展人工智能等具吸引力元素。

另外，內地氫能科技企業重塑能源（2570）今日起至12月3日招股。全球發行482.7萬股H股，一成於香港作公開發售。每股招股價介乎145元至165元，集資最多7.97億元。每手20股計，一手入場費約3333.25元，12月6日正式掛牌。中金（3908）為獨家保薦人。重塑能源專注氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售。今年首5個月虧損按年擴大59.5%。

另今日掛牌的九源基因（2566），昨於輝立暗盤收8.8元，較定價急跌28.5%，每手不計手續費帳蝕708元。

上 / 下一篇新聞

科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
維他奶疑爆收購戰 股價急升近兩成
港將推ISSB可持續財務路線圖
港將推ISSB可持續財務路線圖
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
內地10月工業利潤跌10％ 收窄17個百分點
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
匯控Euribor操縱案罰2.6億 上訴遭駁回
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
渣打擬售非洲三國財管零售銀行
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
內媒：比亞迪促供應商減價10% 公司回應：議價屬慣例 目標非強制可協商
信保局：港商外判可降美關稅影響
信保局：港商外判可降美關稅影響
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
瑞銀：美若加關稅 華GDP料損1個百分點
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
匯豐投資管理：美明年減息空間收窄
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
建生盈轉虧 麗晶酒店入住率49%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
世華上季虧損收窄 營業額升6%
富邦財務：加強監管財仔降風險
富邦財務：加強監管財仔降風險
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
美10月核心PCE通脹2.8% 符預期 聯儲下月減息0.25厘概率曾升至70%
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
購英特爾交易複雜 彭博：高通興趣降溫
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
福士售新疆業務 曾被指涉強迫勞動
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
張兆聰：紫金初步現小雙底 值博率不錯
中銀港元定存息7日高見8厘
中銀港元定存息7日高見8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
技術取勝：海底撈須重上15.7元扭弱勢
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
屈臣氏酒窖響應減稅 烈酒減價最多近六成
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
劉思明：港股升勢全面 惟動力不強成交未配合
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
周顯：市况難撈 莊家與黑客聯手
湯文亮：書中自有黃金屋
湯文亮：書中自有黃金屋
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
上月官方樓指彈0.6% 終止連跌5月 開始反映減息施政報告影響 首10月仍挫6.8%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
租金指數升轉跌 上月下調0.31%
深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖
深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖
101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂
101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
瑞銀財富管理李智穎：美向華加關稅風險大 港樓難好樂觀
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能
內房法律專家徐清波：「片區開發」更好發揮地皮功能