科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買

隔晚美股做好，標指與道指收市再創歷史新高，恒指昨早段跌過近百點後於19,000點附近有支持，加上內地10月工業企業利潤跌幅收窄，恒指倒升，隨着歐元反彈推低美元，離岸人民幣由早市貶值120點子（1元等於10,000點子），到午後急升值最多67點，A股升幅擴大，恒指亦愈升愈有，最多曾升501點，收市升幅略為收窄至443點或2.3%，國指升175點或2.6%，收報7027點，科指升152點或3.6%，收報4374點。三大指數同創逾1個月最大升幅，恒指、科指更升穿10天線。北水淨流入略減至52.71億元，為連續第10日流入，累計流入622.43億元。

美團京東小米騰訊阿里

合共貢獻230點升幅

科技股領升，美團、京東（9618）分別升7.2%及5%（見表），連帶小米（1810）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9898）合共貢獻恒指近230點升幅；內需股做好，華潤啤酒（0291）升4.2%，海底撈（6862）升3.1%，李寧（2331）升4.2%，計劃發行15億歐元零息可換股債的安踏體育（2020）升1.5%；醫藥股亦走強。藥明生物（2269）升3.5%，藥明康德（2359）升2.7%，中國生物製藥（1177）升1.5%，半年少賺逾40%的周大福（1929）擬斥20億元回購，股價急升6.9%。

分析：臨近期指結算或挾高「殺熊」

資深股評人謝明光表示，港股臨近期指結算，加上在19,600至19,699點範圍有約1300張熊證，同時港股收市時期指呈現低水，港股仍在被挾高下「殺熊」，並且一舉突破19,300至19,500點阻力範圍。隨着港股已經抽高，預料投資者之後只能夠「見步行步」，伺機而動。

耀才：若無消息跟進 不排除再回落

耀才證券研究部總監植耀輝則認為，近期市場表現淡靜，無甚消息下，昨日盛傳中央政治局有更多刺激經濟措施出台，A股市場亦見即時有反應，港股跟隨抽高。不過，他預料港股近期大抵只會在19,000點至20,000點至間上落，若未有消息跟進，不排除又會再度回落。

明報記者