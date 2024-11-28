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經濟

科網帶動港股升443點 1個月最勁 受惠A股人民幣回升 北水連續10日淨買

【明報專訊】市場似乎逐漸消化美國候任總統特朗普日前稱計劃對中國進口商品額外加徵10%關稅的影響，憧憬中央在下月舉行重要會議公布更多刺激措施，昨午後美匯轉弱帶動人民幣離岸價倒升，恒指隨A股升幅一度擴大至超過500點，期指結算前夕收升443點，報19,603點（見圖），重上10天線，成交增至1389億元。全日只有兩隻藍籌股下跌，ATMXJ成升市火車頭，其中美團（3690）勁升7.2%，成表現最佳藍籌。

隔晚美股做好，標指與道指收市再創歷史新高，恒指昨早段跌過近百點後於19,000點附近有支持，加上內地10月工業企業利潤跌幅收窄，恒指倒升，隨着歐元反彈推低美元，離岸人民幣由早市貶值120點子（1元等於10,000點子），到午後急升值最多67點，A股升幅擴大，恒指亦愈升愈有，最多曾升501點，收市升幅略為收窄至443點或2.3%，國指升175點或2.6%，收報7027點，科指升152點或3.6%，收報4374點。三大指數同創逾1個月最大升幅，恒指、科指更升穿10天線。北水淨流入略減至52.71億元，為連續第10日流入，累計流入622.43億元。

美團京東小米騰訊阿里

合共貢獻230點升幅

科技股領升，美團、京東（9618）分別升7.2%及5%（見表），連帶小米（1810）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9898）合共貢獻恒指近230點升幅；內需股做好，華潤啤酒（0291）升4.2%，海底撈（6862）升3.1%，李寧（2331）升4.2%，計劃發行15億歐元零息可換股債的安踏體育（2020）升1.5%；醫藥股亦走強。藥明生物（2269）升3.5%，藥明康德（2359）升2.7%，中國生物製藥（1177）升1.5%，半年少賺逾40%的周大福（1929）擬斥20億元回購，股價急升6.9%。

分析：臨近期指結算或挾高「殺熊」

資深股評人謝明光表示，港股臨近期指結算，加上在19,600至19,699點範圍有約1300張熊證，同時港股收市時期指呈現低水，港股仍在被挾高下「殺熊」，並且一舉突破19,300至19,500點阻力範圍。隨着港股已經抽高，預料投資者之後只能夠「見步行步」，伺機而動。

耀才：若無消息跟進 不排除再回落

耀才證券研究部總監植耀輝則認為，近期市場表現淡靜，無甚消息下，昨日盛傳中央政治局有更多刺激經濟措施出台，A股市場亦見即時有反應，港股跟隨抽高。不過，他預料港股近期大抵只會在19,000點至20,000點至間上落，若未有消息跟進，不排除又會再度回落。

明報記者

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