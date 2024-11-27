加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla

不過，馬斯克旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）生產的電動車，可能會被剔出這項州政府的稅務抵免計劃，以促進電動車業界的競爭。

視乎特朗普是否撤購車稅務抵免

加州一向致力推動減排，是全美電動車市佔率最高的市場，與特朗普重視傳統化石燃料開發相左。儘管加州唯一的電動車廠是屬於Tesla，但馬斯克近年與紐森屢起衝突，馬斯克不滿加州對商業的嚴格規管，已將Tesla總部由加州遷往得州。紐森有可能爭取在2028年大選代表民主黨出戰。在特朗普贏得大選後，紐森號召州議員在12月舉行緊急特別會議，「以維護加州價值觀」。

此外，電動車製造商Rivian（美：RIVN）宣布，已獲美國能源部有條件批准66億美元貸款，用於在佐治亞州建設電動車生產設施。這筆貸款趕在特朗普就職前批出，預計特朗普上台後，將取消拜登政府多項電動車資助計劃。Rivian股價早段升逾1%。

（綜合報道）

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