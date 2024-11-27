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經濟
國際金融

聯儲官員連環放鴿 料續下調利率

【明報專訊】美聯儲周三凌晨公布議息會議紀錄前，部分美聯儲官員釋出鴿派信號。明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，預計美聯儲仍會繼續減息，使利率趨向中性水平。他說，除非出現一些令人信服的經濟過熱證據，否則「沒有理由不繼續減息」。

古爾斯比稱，最近幾個月的通脹升幅經常低於預期，並沒有遠高於2%的目標。他重申對中性利率的預測，接近美聯儲官員的預測中值，即9月時預測的2.9厘。後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）亦表示，在下次12月會議考慮再次減息仍是合適的。

惠譽：阿達尼港口債或降至垃圾級

此外，惠譽評級表示，在美國聯邦檢察官對印度阿達尼集團（Adani Group）高層提出涉嫌賄賂的指控後，該集團港口業務的美元債券可能被下調至垃圾級別。阿達尼集團旗下的阿達尼港口及特別經濟區公司（Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.）的無擔保美元債券，目前評級為BBB-，屬最低的投資級別。倘評級進一步被下調至垃圾級，意味一些投資者將無法在投資組合持有這些債券。

惠譽還將包括阿達尼綠色能源（Adani Green Energy） 在內的擔保債券展望，由「穩定」下調至「負面」，但維持其評級。受美國的指控影響，肯尼亞政府已取消與阿達尼集團的機場和電力合作計劃。該集團與越南、以色列等國家也有一些公共建設合作項目。卡內基國際和平基金會的南亞計劃主任Milan Vaishnav指出，該集團的國際合作伙伴可能會擔心自己被捲入美國的海外反貪腐調查，從而影響到阿達尼的海外業務。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕垃圾級別 阿達尼集團（Adani Group） 美聯儲 減息預期

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