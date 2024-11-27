加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑

美匯指數由周一收報106.8，漲至高見107.5。加元兌每美元昨低見1.4178，跌至4年半低位。墨西哥披索兌美元見兩年新低。與中國貿易密切的澳洲及新西蘭，貨幣兌美元下滑。

市場對特朗普的「美國優先」政策感到擔憂，亞洲股市普遍下挫，歐洲汽車股板塊跌近2%。美股三大指數早段個別發展，道指跌逾300點，剛公布減肥注射劑數據的Amgen（美：AMGN）股價早段挫一成。

分析：中國對美出口或降15%

瀚亞投資的亞洲股票投資組合專家Ken Wong表示，只要任何低於特朗普此前威脅對華實施的60%關稅稅率，都應被視為正面因素。但部分市場人士指出，今次關稅專門針對打擊芬太尼貿易，並不代表特朗普聲言要對所有中國貨品徵收60%關稅的威脅解除。渣打銀行經濟學家估計，在特朗普上一任期，美國對華關稅每提高1個百分點，就會導致中國對美出口下降1.5個百分點。渣打由此估計，美國對所有中國貨品加徵10%的關稅，將導致未來12個月，中國對美出口下降約15%，從而使中國的GDP增幅，最多減少約0.4至0.5個百分點。

野村策略師Andrew Ticehurst指出，奇怪是，特朗普似乎將加拿大和墨西哥也列為其貿易清單首輪目標，尤其是考慮到它們之間簽訂USMCA。瑞士私人銀行瑞聯銀行（UBP）亞洲股票研究主管Kieran Calder則形容，這是特朗普的風格，「第一招，一拳打臉；第二招，要求談判」。

墨西哥反駁被稱「中國後門」指控

特朗普同時威脅向北美盟友揮出關稅大棒前，加拿大被指背棄墨西哥，試圖與特朗普建立更緊密的關係。加拿大總理杜魯多11月中在亞太經合組織（APEC）峰會表示，隨着USMCA即將再次磋商，加拿大政府對墨西哥與中國的貿易感到擔憂。

加拿大政府高層近日又表示，擔心墨西哥成為中國產品進入北美自由貿易區的後門。加拿大多個省長更向杜魯多政府建議，鑑於墨西哥與中國的密切關係，應爭取與美國達成雙邊協議，將墨西哥排除在外。墨西哥官員則反駁加國作出的「中國後門」指控，強調中國在美國和加拿大的直接投資，明顯高於墨西哥（見圖）。根據墨國政府的數據，中國在北美的投資，有68%流向美國，逾31%流向加拿大，只有0.4%流向墨西哥。

《華爾街日報》指出，加拿大和墨西哥的反應，反映特朗普當選在兩國引起的焦慮。兩國約80%的出口產品銷往美國，加徵關稅將打擊兩國經濟。

加拿大大部分石油輸往美國，加國汽車業更與美國緊密相連。加國商業發展銀行警告，倘特朗普向加國加徵關稅，加拿大的經濟產出和就業將大幅下降。特朗普已表明，希望根據USMCA中，需在2026年進行檢討的條款重新談判，為美國爭取更有利的條件。USMCA由特朗普在首個任期內談判促成，其前身為《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

（綜合報道）

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