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經濟
龍彩霞 私銀會客室

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星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊

【明報專訊】市場波動和地緣政治局勢緊張，加上歐洲和美國的銀行動盪，加速了全球財富重心向亞洲的轉移。作為國際金融中心，香港是全球其中一個最具活力和流動性的資本市場，亦是亞洲最大離岸財富管理中心，資產總值達到1.1萬億美元，也是亞洲擁有最多超高淨值人士的城市。在這個不斷變化的經濟環境中，星展銀行作為東南亞最大銀行，星展香港董事總經理兼北亞洲區私人銀行業務總監吳淑燕表示，該行持續擴展超高淨值客戶（UHNW）市場，資深客戶服務團隊專注於資產值達1億美元的超高淨值客戶，為他們提供更多度身訂製的解決方案；在新加坡，更有一支專門服務北亞及大中華區客戶的資深客戶服務團隊，未來計劃擴展至香港，以更有系統地覆蓋超高淨值客戶。她展望未來，預計在接下來的兩至三年內，私人銀行及財富管理領域將持續出現增長。

高資產淨值的客人均分秒必爭，若私銀客戶經理可以即時解決其難題會更切合他們需要，而年輕一代偏向數碼化，星展如何迎合時代的變更？吳淑燕表示，私銀客戶仍然需要客戶經理專業服務，但科技可以提升客戶滿意度及減輕員工的工作量。好像利用Gen AI加強投資策略：將AI技術應用到投資諮詢服務中，這樣不僅能給客戶提供更貼心的建議，星展的客戶經理和投資顧問的工作效率也能大大提高，數碼轉型和人工智能是公司的主要發展重點之一。星展香港近年致力發展創新科技，如簡化客戶開戶流程，也擴展數碼平台功能，即透過網路銀行和digibank應用程式實現複雜產品的線上交易，例如貨幣掛鈎投資以及結構產品買賣。

藉AI提升投資顧問工作效率

近年大灣區財富業務是星展主要發展的地方，吳淑燕表示，星展作為一間總部在亞洲的國際銀行，在跨境業務上有天然優勢。在粵港澳大灣區，星展已有大約70間分行和支行，並與星展證券中國（DBS China Securities）合作，為中國的個人和企業投資者提供各種在岸產品和服務，包括經紀、投資諮詢、承銷等。她相信，高資產淨值的大灣區客戶對星展的優勢已熟悉。

大灣區是主要發展市場

吳淑燕透露，今年會大幅擴大香港團隊規模，主要原因是該行的私人銀行業務有所增長，同時希望進一步加強與客戶的連繫和服務體驗。星展管理層也觀察到，近年大灣區的金融服務需求愈來愈大，故及早作好充分準備。同時，家族辦公室成近年熱門話題，星展銀行也獲很多富裕家庭信賴，尤其是在香港政府推出優惠政策促進家族辦公室發展（如稅務優惠）之後，超高淨值家族對複雜且全面財富規劃的需求大幅增加。星展私人銀行的單一家族辦公室帳戶過去3年來一直在穩步增長。吳淑燕表示，觀察到來自內地背景及東南亞國家客戶在香港開設家族辦公室的趨勢也在增強。

內地東南亞客來港設家族辦公室增

隨着樓市持續降溫和股市仍舊波動，星展私人銀行在2024年的財富管理和人壽保險業務實現適度增長，同時在投資收入預計同比增長超過20%，而保費收入預計增長超過1倍。星展客戶的存款對投資資產比例已從40：60顯著降到30：70，這種變化來自於客戶對市場和投資的高敏感度，以及其客戶經理根據客戶風險偏好和需求所給與的投資組合建議。高淨值客戶大多尋求全球資本市場的風險敞口和機會，以及多元化資產類別（包括另類投資）的分散配置。具體的資產類別方面，該公司客戶的私募資產滲透率在過去1年增加了60%，黃金交易量較2023年則增長幾倍。

黃金對冲基金提供額外回報潛力

隨着美聯儲採取減息立場，美國經濟似乎有望實現「軟着陸」，這對風險資產來說是個好兆頭，近期市場表現令人鼓舞，債券和股票指數均呈上升趨勢。這種積極勢頭得益於年末進一步減息的預期，以及對中國經濟刺激計劃和房地產支援措施的期望。美聯儲的減息利好長期債券和特定資產類別。星展建議客戶考慮將現金存款轉為平均組合期限為5至7年，平均信用評級為BBB的投資級別債券，而黃金、對冲基金和私募資產提供了與傳統市場行情較低相關性的額外回報潛力，對於市場波動有擔憂的高淨值客戶，也可以使用私人銀行平台提供的多種避險工具防患於未然。吳淑燕表示，無論高資產客戶或投資者都建議採用多元化的投資組合方法，確保客戶在各類資產之間保持平衡風險敞口，同時根據每個客戶獨特的投資目標，管理其投資組合整體風險。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 私銀會客室]

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