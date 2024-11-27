新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙

【明報專訊】北角、炮台山近年有不少新樓盤推出，市場估計區內下一個登場的全新盤，為新世界（0017）旗下皇都戲院重建項目，料最快今年底至明年初推出，第1期提供約400伙，戶型涵蓋1房至4房設計，當中以兩房、3房單位為主打，同時提供特色單位，意味目標客戶群是針對換樓客為主，預計第1期將於2026年落成。
皇都戲院本體的古蹟建築，將會保育和活化成現代、時尚的藝術表現場地，將來料可作舞台劇、歌劇、音樂會等表演。
擁有逾70年歷史的皇都戲院，於上世紀50年代見證了本港娛樂事業紙醉金迷的黃金年代，最終於1997年結業，戲院大樓於2017年獲評為一級歷史建築。
4年前48億完成收購
根據官方定義，獲評為一級歷史建築物，屬具特別重要價值，須盡一切努力予以保存。
新世界早於2020年以近48億元作價，完成收購整個物業。
事實上，北角、炮台山對外交通便利，以101 KINGS ROAD而言，交通方便為物業其中一項最大賣點，項目鄰近港鐵炮台山站，步程只需數分鐘；由炮台山站出發，可經北角站連接將軍澳線，以及於油塘站轉乘觀塘線。項目對出英皇道設有巴士站，有多條市區及過海巴士線途經。
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