新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙

皇都戲院本體的古蹟建築，將會保育和活化成現代、時尚的藝術表現場地，將來料可作舞台劇、歌劇、音樂會等表演。

擁有逾70年歷史的皇都戲院，於上世紀50年代見證了本港娛樂事業紙醉金迷的黃金年代，最終於1997年結業，戲院大樓於2017年獲評為一級歷史建築。

4年前48億完成收購

根據官方定義，獲評為一級歷史建築物，屬具特別重要價值，須盡一切努力予以保存。

新世界早於2020年以近48億元作價，完成收購整個物業。

事實上，北角、炮台山對外交通便利，以101 KINGS ROAD而言，交通方便為物業其中一項最大賣點，項目鄰近港鐵炮台山站，步程只需數分鐘；由炮台山站出發，可經北角站連接將軍澳線，以及於油塘站轉乘觀塘線。項目對出英皇道設有巴士站，有多條市區及過海巴士線途經。

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