明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

滙都II加推90伙 周六先到先得發售

【明報專訊】樓花期約7個月的泛海（0129） 洪水橋滙都II，經過上周六首輪開售後，昨首度加推90伙，折實均呎10,381元，屬原價加推，於周六次輪先到先得發售。加推單位涵蓋實用297至535方呎的1房至3房戶，扣除最高折扣14.5%，折實價345.84萬至598.75萬元，折實呎價9538至11,947元。

截至昨午5時，滙都II累沽62伙，套現約2.5億元，最新成交包括6座5樓A02室，實用320方呎1房間隔，以342.17萬元售出，呎價1.07萬元；6座2樓B05室，實用424方呎兩房間隔，以458.71萬元售出，呎價1.08萬元。全盤（包括滙都I） 迄今累售474伙，套現約24.5億元。

ST. GEORGE'S 3房連車位7690萬沽

新界豪宅不乏承接，香港興業（0480）與希慎（0014）合作、大埔露輝路林海山城，本月累錄6宗成交，共吸金約1.7億元，新錄16座地下C室，實用1310方呎3房1套間隔、連花園，成交價1580.1萬元、實呎約1.2萬元。據成交紀錄冊顯示，買家可獲車位認購權，加上先租後買，可獲逾110萬元回贈。

信置（0083）等發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS再錄成交，最新標售第3座16樓B室，實用1839方呎3房間隔，連車位以7690萬元成交，呎價4.18萬元。信置執行董事田兆源表示，項目由上月1日起迄今累售28伙，兩個月內套現近19億元，全盤開售至今累售96伙，總套現逾84億元。

啟德跑道區現樓項目、中海外（0688）旗下維港·雙鑽，昨日首輪價單發售32伙，市場消息指出，全日沽出約3伙，均為實用約300方呎的1房戶。同區新世界（0017）牽頭的柏蔚森系列，昨沽出2伙兩房戶，包括1座29樓H室，實用394方呎，成交價745.5萬元，呎價近1.9萬元。全盤累售498伙，套現近34億元。

相關字詞﹕啟德跑道區 柏蔚森系列 維港‧雙鑽 St. George's Mansions 林海山城 滙都II 新盤

上 / 下一篇新聞

存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
周大福少賺44%遜預期 削中期息
周大福少賺44%遜預期 削中期息
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
長建拒評或購泰晤士水務報道
長建拒評或購泰晤士水務報道
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
匯豐港元定存息7日見9厘
匯豐港元定存息7日見9厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊