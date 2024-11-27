滙都II加推90伙 周六先到先得發售

截至昨午5時，滙都II累沽62伙，套現約2.5億元，最新成交包括6座5樓A02室，實用320方呎1房間隔，以342.17萬元售出，呎價1.07萬元；6座2樓B05室，實用424方呎兩房間隔，以458.71萬元售出，呎價1.08萬元。全盤（包括滙都I） 迄今累售474伙，套現約24.5億元。

ST. GEORGE'S 3房連車位7690萬沽

新界豪宅不乏承接，香港興業（0480）與希慎（0014）合作、大埔露輝路林海山城，本月累錄6宗成交，共吸金約1.7億元，新錄16座地下C室，實用1310方呎3房1套間隔、連花園，成交價1580.1萬元、實呎約1.2萬元。據成交紀錄冊顯示，買家可獲車位認購權，加上先租後買，可獲逾110萬元回贈。

信置（0083）等發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS再錄成交，最新標售第3座16樓B室，實用1839方呎3房間隔，連車位以7690萬元成交，呎價4.18萬元。信置執行董事田兆源表示，項目由上月1日起迄今累售28伙，兩個月內套現近19億元，全盤開售至今累售96伙，總套現逾84億元。

啟德跑道區現樓項目、中海外（0688）旗下維港·雙鑽，昨日首輪價單發售32伙，市場消息指出，全日沽出約3伙，均為實用約300方呎的1房戶。同區新世界（0017）牽頭的柏蔚森系列，昨沽出2伙兩房戶，包括1座29樓H室，實用394方呎，成交價745.5萬元，呎價近1.9萬元。全盤累售498伙，套現近34億元。