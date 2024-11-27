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經濟
2024年11月27日星期三
股市最前線
存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
港10月出口增幅放緩至3.5% 遜預期
亞洲區股市受壓 恒指升8點保不失
美將加關稅嚇窒 人幣曾低見7.2729
順豐今掛牌 輝立暗盤跌0.88%
騰訊據報境外籌資 擬發美元離岸人幣債
維他奶回應楊協成掃貨：唔知佢想點 中期賺1.7億升5% 派息大增逾1.8倍
周大福少賺44%遜預期 削中期息
對冲黃金損手 六福半年經營溢利減逾半
知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬
WSJ：美關稅威脅累比亞迪墨西哥設廠陷兩難
匯彩料今年業務破紀錄 擬拓東南亞南亞
長建拒評或購泰晤士水務報道
彭博：小米擬自研晶片 料明年量產
加關稅威脅推升美元債息 加元4年半低 澳紐元下滑
聯儲官員連環放鴿 料續下調利率
加州擬重啟購電動車補貼 或不包Tesla
張兆聰：海豐受美關稅影響有限 可低吸
匯豐港元定存息7日見9厘
澳元定存高息精選
姜靜：減息空間大 歐元續看淡
技術取勝：復星旅遊挑戰4.5元阻力
劉思明：中國擴免簽國利航空股 國泰上望10元
周顯：陳啟宗與其他富豪分別
湯文亮：銀主賣樓 要錢唔要貨
屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬
峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%
合生呎價2萬放售中環中心兩層 或蝕逾半
蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈
滙都II加推90伙 周六先到先得發售
101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利
新世界皇都戲院重建項目1期涉400伙
星展香港董事總經理吳淑燕：看好私銀業務 將擴港團隊
匯豐港元定存息7日見9厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見9厘，為匯豐卓越理財尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定存之優惠年利率
（請看附圖）
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存保會：港人月儲9800元創新高 準退休人士平均擁545萬才感安全
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