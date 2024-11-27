姜靜：減息空間大 歐元續看淡

歐元區的地緣政治風波不斷。一方面，烏克蘭首次使用美製導彈對俄羅斯境內發動襲擊，與此同時普京簽署法令降低核打擊門檻，市場憂慮緊張局勢升級。另一方面，德國和法國政局不穩定持續增加。月初，德國執政聯盟由於對經濟和財政政策的分歧而瓦解，聯邦議會將在下月對總理作信任投票，若無法通過，德國將在明年2月23日舉行大選。另外，法國的財政預算及信貸評級亦引發關注，極右翼領導人勒龐就預算議題，威脅尋求動議推翻聯合政府。

此外，由於美國是歐盟最大出口目的地，美國新貿易關稅措施會明顯損害歐洲經濟。另一邊，中國和歐盟的貿易摩擦亦在擴大，針對歐盟對中國電動車加徵關稅，中方或祭出反制措施。事實上，歐元區經濟增長已在放緩，歐元區綜合PMI由10月的50降至48.1，跌穿枯榮線，製造業和服務業PMI分別報45.2和49.2。

隨着增長和通脹放緩，未來歐央行須要繼續推進利率正常化。上周，歐央行官員Villeroy指出，物價上漲速度低於平均薪資上漲速度，歐央行有減息空間。筆者所在的研究團隊估計在2025年年底前，歐央行將會減息100個基點，而市場定價更為鴿派，預期有接近150個基點的減息空間，歐債與美債的收益率差距的擴大拖累歐元表現。綜合上述因素，我們繼續看淡歐元。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]