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經濟

知行汽車上市不足一年 配股籌7300萬

【明報專訊】內地自動駕駛解決方案供應商知行汽車（1274），自去年底在港交所掛牌後不足一年，昨日開市前便公布計劃配售新股淨集資逾7300萬元。該公司招股時已融資最多約6.56億元，當時預計現金足以未來一年之用。知行昨日早段低見19.1元，跌5.7%，全日曾見19元的1個月低位，收報19.02元，跌6.1%，成交2284萬元。

公告提及，知行汽車以每股17.58元配售最多合共442.7萬股，佔已發行股本約1.92%，配售價較上日收市價折讓約13.19%。完成配股後，控股股東持股由36%降至35.31%。配售事項整體協調人及配售代理為國泰君安國際，而禁售期為配售交割日期後90天當日止期間。

知行汽車表示，假設配售股份悉數獲配售，所得款項淨額預期約為7328萬元，並將分別用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發；提升研發設施及生產設施的資本開支；擴大海外銷售及服務網絡；以及營運資金及一般公司用途。公司稱，董事已探索多個籌資方案，並認為配售事項是支持公司持續發展及業務增長的最合適及最高效的融資選擇，符合公司及其股東的整體利益。公告提到，截至今年6月底止，未動用全球發售集資淨額約3.32億元。今年6月、即其基石投資者持股禁售期解除前後，知行股價曾大幅急瀉（見圖），至8月公司公布擬動用最多1億元人民幣，視乎市况在公開市場上購回H股。

知行汽車近年業績持續虧損。今年6月底止中期虧損9861.3萬元，經營活動所用現金流出淨額為4.07億元。截至6月底止，公司的現金及現金等價物為2.12億元。另外，知行汽車招股書已提及，其很大部分收入來自於向吉利集團和Mobileye，因此面臨客戶集中風險，倘來自該等客戶或產品的收入損失或大幅減少，可能會對公司的經營業績產生重大不利影響。

相關字詞﹕融資 配股 自動駕駛 知行汽車

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